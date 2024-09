Parry conquista Italian Challenge Open e promozione

Doppia vittoria per l’inglese John Parry nell’Italian Challenge Open. Ha vinto il torneo con 266 (66 67 65 68, -18) colpi e con il terzo successo stagionale è salito immediatamente sul DP World Tour. Sul percorso dell’Argentario Golf Club (par 71), a Monte Argentario (GR), nel secondo evento dell’Italian Pro Tour 2024, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, organizzate con la collaborazione del suo Official Advisor, Infront Italy, e inserito anche nel calendario del Challenge Tour, ha offerto una buona prestazione Lorenzo Gagli, settimo con 273 (73 66 65 69, -11). Parry, leader dopo tre giri con due colpi di margine sui primi inseguitori, ha contenuto il tentativo di rimonta del sudafricano Justin Walters, secondo con 267 (-17), del tedesco Nicolai Von Dellingshausen, terzo con 268 (-16), e dello spagnolo Angel Ayora, quarto con 269 (-15), tutti autori di un 65 (-6). In quinta posizione con 270 (-14) l’irlandese Conor Purcell, in sesta con 272 (-12) il finlandese Oliver Lindell e, insieme a Gagli, l’australiano Hayden Hopewell, l’inglese Jamie Rutherford, lo scozzese Jack McDonald e lo svizzero Jeremy Freiburghaus. Degli altri italiani si è classificato al 33° posto con 279 (-5) Jacopo Vecchi Fossa, seguito da Flavio Michetti, 42° con 280 (-4), Enrico Di Nitto, 44° con 281 (-3), Edoardo Raffaele Lipparelli, 48° con 282 (-2), che ha realizzato una “hole in one” nel primo round (buca 14, par 3, metri 115, wedge), e da Mattia Comotti, 67° con 290 (+6). John Parry, 37enne di Harrogate, pro dal 2007 e alla 106ª gara, ha portato a quattro i successi sul Challenge Tour dopo quelli nell’Allianz Golf Open Grand Toulouse (2009), nel Delhi Challenge e nel Blot Open de Bretagne (2024), oltre a un titolo sul DP World Tour nel lontano 2010 (Vivendi Cup). Quest’anno al suo attivo anche quattro piazzamenti tra i 10 compreso un secondo posto nel Danish Golf Open e un sesto nel precedente Open de Portugal. Ha concluso la sua corsa vincente con un parziale di 68 (-3) con tre birdie senza bogey e, in totale, di birdie ne ha segnati 20 con un solo doppio bogey nel terzo round. E’ stato gratificato con un assegno di 56.000 euro su un montepremi di 350.000 euro. Una corsa tutta in salita, ma efficace, di Lorenzo Gagli, 38enne di Bagno a Ripoli (FI), che ha rimontato 81 posizioni nel secondo giro, altre 20 nel terzo e infine tre nel quarto con un parziale di 69 (-2, tre birdie, un bogey.) In carriera ha ottenuto un titolo sul Challenge Tour (Kenya Open, 2018), tre sull’Alps Tour e si è imposto in un Campionato Nazionale Open e in un Campionato della PGA Italiana. Ha giocato per molti anni sul DP World Tour. L’Argentario Golf Club – L’Argentario Golf Club, molto apprezzato da tutti i concorrenti, vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri. Il campo si trova in un’area naturale protetta a cinque minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un panorama di straordinaria bellezza e creano un microclima che consente di giocare a golf in qualsiasi periodo dell’anno. Il percorso è certificato “Agri Cert” bio eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali. L’82ª edizione dell’Open d’Italia nel 2025 si svolgerà proprio su questo percorso. I Partner - L’Italian Pro Tour 2024 ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner). Official advisor: Infront Italy.