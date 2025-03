Pecco d’America, scossa al Mondiale. La prima vittoria vale doppio. Marc spreca tutto, Alex è in vetta Austin, Marquez scivola sul cordolo, cade e la sua Ducati diventa inguidabile. Bagnaia va in testa e scappa "Ho sofferto tanto ma questo risultato è fantastico". Per lui è il successo numero 40 (in tutte le classi).