Perugia, adesso tre partite-verità. Si decidono classifica e mercato

Diciassette partite di campionato, 19 punti raccolti: bottino magro per il Grifo in questa stagione che sta arrivando al giro di boa. Nelle casse biancorosse ci sono spiccioli, il Perugia ha conquistato 4 vittorie (solo cinque squadre hanno vinto meno dei biancorossi), 7 pareggi (record del girone insieme al Sestri Levante) e ben 6 sconfitte. E se i gol fatti (21) rappresentano un buon dato che proietta il Perugia al sesto posto della classifica sulla reti all’attivo, male per quanto riguarda la casella gol-subiti (22): decisamente troppi, visto che, peggio della formazione di Zauli, hanno fatto soltanto Pontedera (25), Milan Futuro (25), Spal (27), Lucchese (29) e Legnago (38).

E adesso che si fa? Il Perugia va a caccia di risultati nelle tre gare che restano da giocare prima della sosta natalizia, per la classifica ma anche per la società che dovrà avere un’idea di quello che sarà il mercato di gennaio. Trattative che dipenderanno, presumibilmente, anche dalla posizione occupata a fine dicembre. Ci sono nove punti in palio che potrebbero consentire al Perugia di uscire dalla zona calda e di entrare, invece, nella griglia play off che dista quattro punti, due quelli dalla zona play out, invece.

Campobasso lunedì, Pontedera in trasferta il 15 dicembre e poi Pianese (la prima del girone di ritorno) in casa il 22 dicembre: tre avversari sulla carta alla portata dei biancorossi. La squadra di Braglia (23 punti) viene da due sconfitte consecutive, stasera sarà in campo per il recupero contro il Milan Futuro per tentare di scalare la graduatoria. Il Pontedera è attualmente in zona play out con 16 punti in cascina, nell’ultimo turno ha rifilato, però, una cinquina alla Spal che era reduce da tre vittorie consecutive. Mentre l’ultimo impegno prima della sosta natalizia sarà in casa con la Pianese che viaggia serena e tranquilla grazie ai 24 punti conquistati. Il Perugia ha tre settimane per dimostrare di avere un’identità e, anche se ormai l’annata è compromessa, un filotto di risultati potrebbe almeno riportare serenità e un pizzico di entusiasmo.

Francesca Mencacci