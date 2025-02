Perugia, arriva la carica degli Ultras: "Il momento è cruciale, noi ci siamo"

Contro la Vis Pesaro i giocatori del Perugia sono usciti tra i fischi di almeno una parte della Curva Nord. Forse ingenerosi in questa circostanza, molto più comprensibili in altre gare, visto come è maturata la sconfitta. Ma si avvicina una tappa cruciale, è il momento di fare qualcosa, di dare un segnale al gruppo in vista di una gara che si preannuncia, se non decisiva, almeno molto importante. E così gli Ultras suonano la carica. Il primo messaggio è alla squadra biancorossa, alla quale si chiede uno sforzo in più, "impegno e determinazione" per poter conquistare il risultato.

"In un momento cruciale della stagione, in vista anche della partita di Lucca, siamo convinti che sia giunto il momento di far sentire ancor di più la nostra vicinanza alla maglia – scrivono gli Ultras in una nota – . Siamo in una fase della stagione dove tutto diventa determinante: concentrazione, motivazione ed impegno. Non abbiamo mai chiesto l’impossibile e comprendiamo ogni difficoltà ma vogliamo vedere quella determinazione che, in momenti come questi, fa la differenza".

Il secondo messaggio è invece dedicato alla società del presidente Faroni. Fiducia sì, ma i tifosi aspettano segnali da parte del numero uno argentino che ha rilevato la società cinque mesi fa da Santopadre. "Inoltre ribadiamo la nostra fiducia alla società, consapevoli che ricostruire sulle macerie della precedente gestione non è compito semplice e richiede tempo. Auspichiamo però che questo sia un tempo “giusto”, la piazza ha bisogno di una vera rinascita sportiva, e ne ha bisogno al più presto!".

E poi c’è l’invito alla tifoseria biancorossa a partecipare all’appuntamento di sabato, due giorni prima della partita con la Lucchese per caricare il gruppo prima della trasferta. "Sabato mattina alle 12 ci troveremo all’antistadio per assistere all’allenamento di rifinitura. L’invito è aperto a tutti gli ultras e i tifosi del Grifo!".