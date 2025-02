Perugia, il bilancio del mercato. Seghetti è il rinforzo in attacco

Mercato finito, rosa definita e definitiva. Quale il bilancio? Sicuramente da dieci quello in uscita, con la società che è riuscita nell’impresa di cedere tutti i giocatori (otto) in esubero (ieri ll’accordo con il Valur Reykjavik per la risoluzione del prestito di Palsson, mentre Souare finirà in Polonia, con il mercato ancora aperto), oltre a Bacchin e Sylla che non erano, in teoria, con la valigia in mano.

In entrata il Perugia è intervenuto in difesa (Riccardi e Yabre), a centrocampo (Broh, Joselito), sulle fasce (Kanoute), ma forse è mancata la carta finale in attacco. Punti di vista, per il Perugia la permanenza di Seghetti colma qualche lacuna offensiva. Molti tifosi, invece, si aspettavano un segnale differente. Ma forse la stagione compromessa in partenza ha scoraggiato investimenti dell’ultimo minuto. Meglio programmare la prossima con il mercato estivo che consente di scegliere.

La lista dei calciatori a disposizione di Zauli è lunga, ma solo sulla carta, visti i tanti infortuni. La lista over conta 23 elementi, il Perugia ha la possibilità di fare un cambio che dipenderà solo da Lewis, al momento fuori dalla lista dei professionisti.

L’elenco lista professionisti (23). Portieri: Gemello (2000), Albertoni (1995). Difensori: Angella (1989), Amoran (2004), Dell’Orco (1994), Giraudo (1998), Mezzoni (2000), Leo (2001), Plaia (2006), Riccardi (1996), Yabre (2002). Centrocampisti: Bartolomei (1989), Torrasi (1999), Lisi (1989), Joselito (2004), Di Maggio (2005), Luis Agosti (2005), Broh (1997), Cisco (1998). Attaccanti: Matos (1993), Montevago (2003), Marconi (2005), Kanoute (1993).

Lista settore giovanile (10). Portieri: Yimga (2007), Romagnoli (2007). Difensori. Lickunas (2006), Bussotti (2006). Centrocampisti: Giunti (2005), Polizzi (2005), Ambrogi (2006), Giorgetti (2006). Attaccanti: Seghetti (2004), Barberini (2007).