Perugia in corsa per i play off: sfida decisiva contro il Campobasso

Un punto in due partite. Il Perugia ha rallentato il cammino ma resta ancora in corsa per un posto play off, anche grazie alla conquista della Coppa Italia da parte del Rimini che regala un posto in più. Ma come arrivano le squadre che lottano per un posto in griglia? Guardando lo stato di forma delle squadre nelle ultime cinque gare balza all’occhio che, fatta eccezione per l’Entella (13 punti) e l’Arezzo (9), tra le prime ci sono tutte squadre di medio-bassa classifica. Lucchese e Milan Futuro, infatti, hanno messo insieme 10 punti, a 9 c’è il Pontedera (oggi decimo a 45 punti), con due vittorie e tre pareggi, avversario al Curi nell’ultimo turno di campionato. La squadra dell’ex Menichini non ha mai perso, ha vinto in casa con la Lucchese, ha compiuto un blitz importante in casa della Pianese, ha poi infilato tre pareggi in trasferta a Ferrara (nell’ultimo turno), in casa del Milan Futuro e in casa con l’Ascoli.

Il Perugia nelle ultime cinque sfide ha collezionato 8 punti, con due vittorie al Curi, due pareggi (in casa con il Sestri Levante e a Terni) e la sconfitta di Arezzo. Il Gubbio (7 punti), invece, è a metà strada, con due sconfitte, in trasferta a Pescara e in casa contro l’Entella, due successi in trasferta a Carpi e Rimini e il pari interno con l’Ascoli. Il Carpi, impegnato nel posticipo di ieri sera, ha compiuto due blitz che fanno rumore, in casa della Ternana e ad Arezzo.

Il Perugia, che ha fallito l’appuntamento con il Sestri Levante che gli avrebbe permesso di non dipendere anche dalle altre, intanto dovrà tentare quella che oggi può essere definita un’impresa: vincere fuori casa, nel giorno di Pasquetta in casa del Campobasso, squadra che, con l’avvento di Prosperi in panchina (dopo l’esonero di Braglia), fatta eccezione per l’ultimo turno, ha solo vinto (4 volte) e perso (7 volte).