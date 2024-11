Perugia, la missione di Zauli. "Devo far crescere questa squadra. Dobbiamo diventare tosti e credibili»

"Devo migliorare tantissime cose, il mio obiettivo è quello di far crescere il gruppo, dobbiamo diventare una squadra con personalità, come merita e come ci chiede questa piazza". La prima settimana di Lamberto Zauli non è stata facile. Due gare ravvicinate, fuori casa, con mezzi da prendere e lunghi viaggi per andare in Sardegna prima e in Veneto poi. Pochi allenamenti per conoscere la squadra e per capirne qualità, caratteristiche e motivazioni.

"È compito mio cercare di dare autostima al gruppo – ripete ai microfoni di Umbria Tv dopo il deludente pareggio con il Legnago Salus – , a Sassari abbiamo disputato una buona gara, stavolta abbiamo visto quattro gol frutto di palle inattive e palle buttate in area casualmente. Nel primo tempo abbiamo avuto il dominio del gioco ma senza cattiveria e qualità, nella ripresa eravamo un po’ nervosi ma siamo riusciti a trovare il vantaggio e ci abbiamo messo del nostro nella mancata gestione. Sarebbe stato importante uscire da questa partita con i 3 punti, l’abbiamo chiusa con tanti giovanissimi in campo, in una palla casuale abbiamo portato troppa gente avversaria dentro l’area e poteva succedere qualsiasi cosa. D’altro canto abbiamo fatto un allenamento e mezzo insieme con due partite, ho visto anche i giovani e ho ora conoscenza di quasi tutta la rosa, spetta a me cercare le soluzioni ideali per far diventare questa squadra tosta, credibile, che non prenda gol e che li faccia".

E domenica ci sarà il derby.

"Dobbiamo essere fieri di essere protagonisti di una partita del genere. Il fatto che i tifosi ci abbiano chiamato a fine partita non per criticarci ma soltanto per spronarci, ci fa pensare che questa sarà una partita di Champions, ci hanno trasmesso la voglia di essere protagonisti. Ai ragazzi dirò questo".