Perugia, scende la nebbia a Pontedera. Arriva un altro ko lontano dal "Curi"

Scende la nebbia a Pontedera. Il Perugia continua nel suo trend negativo in trasferta e abbandona ancora una volta la possibilità di raddrizzare la stagione. Vince la squadra di Menichini che con un paio di mosse, in un campo quasi impraticabile, stende un Grifo che ancora una volta approccia sottotono e si ostina a cercare soluzioni, per tutto il primo tempo, che non premiano. Manovra troppo lenta con poche soluzioni sulla trequarti, poco gioco sulle fasce e disattenzioni pagate e caro prezzo. Il Pontedera si affida, invece, ai suoi giocatori più talentuosi, Ianesi e Italeng, e trova la chiave giusta, con molti lanci lunghi, per aprire la difesa biancorossa. Il girone di andata si chiude con un’altra amarezza per la squadra di Zauli che nella ripresa riesce a trovare almeno il gol che illude, ancora con Montevago (otto reti), ma non trova quello del ko. Il Grifo paga ancora una volta le assenze: il forfait, un altro, di Angella, costringe Zauli a schierare la coppia Plaia-Amoran con il primo che perde le certezze acquisite e si lascia travolgere da Italeng.

La gara. Subito, in avvio, si capisce che non sarà una domenica tranquilla. Per il Perugia il vero problema sono i duelli: Italeng approfitta di un controllo sbagliato di Plaia e va al tiro, con Gemello che respinge (6’). Il portiere fa il bis su Corona (12’) . Al 16’ il primo episodio chiave: cross di Ianesi, braccio di Plaia: è rigore (16’), sul dischetto Italeng non sbaglia. Pontedera avanti. Il Perugia dopo un approccio ancora una volta sottotono, prova a reagire, ma senza esito. Il Pontedera protegge il vantaggio, senza però disdegnare sortite. Il Perugia non trova soluzioni centrali, meglio quando arrivano i cross dalle fasce. L’unico vero sussulto biancorosso è allo scadere del primo tempo: Bacchin mette un buon pallone al centro dell’area, Montevago si coordina male e calcia fuori misura. A inizio ripresa grande palla di Montevago per Bacchin che a tu per tu con Tantalocchi non riesce a bucarlo (1’). Gol mangiato e gol subito. Al 2’ Italeng fa 2-0, sempre bucando la zona destra del Grifo. Dopo 20’ minuti Zauli ne cambia 3: dentro Bartolomei, Ricci e Seghetti, fuori Plaia, Bacchin e Torrasi. Perugia con la difesa a tre con Seghetti e Matos che assistono Montevago. Gli ingressi portano al gol del 2-1 (26’): Matos entra in area, mette al centro, Seghetti fa velo, Montevago la riapre. Il Grifo si fa vedere ancora al 32’ (punizione Bartolomei) e al 37’ con Montevago. Gemello allo scadere prende il rosso per un fallo su Italeng. In porta va Palsson per una manciata di secondi.

Francesca Mencacci