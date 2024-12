Perugia, tanta voglia di continuità: "Cerchiamo il bis in campionato"

A caccia della continuità che tradotto vuol dire "vogliamo cercare la seconda vittoria consecutiva". Lamberto Zauli, alla vigilia della partita con il Sestri Levante, lancia il messaggio alla squadra. I biancorossi, dopo il successo in campionato con l’Arezzo, puntano la trasferta in Liguria contro la squadra penultima in classifica con 12 punti. Il Grifo con un successo si avvicinerebbe alla griglia play off. "Sappiamo che sarà difficile, ma dobbiamo renderla facile, perché vogliamo dare continuità e scalare la classifica. Mi piace pensare che dopo Pineto c’è stata un’ottima reazione. In campionato si viene da una vittoria importante. Eravamo soddisfatti, senza continuità perderebbe valore quel successo. Sestri è un campo difficile, sintetico, e troveremo un avversario che ha qualità tecniche. Ci aspetta una partita difficile, su quel campo la Ternana ha vinto su rigore al 92′. Ci vogliono cattiveria e determinazione", continua il tecnico.

Mancano quattro gare alla sosta natalizia e quindi al mercato: il Grifo cercherà di inserire la marcia giusta. "Può succedere di tutto. Abbiamo il dovere di avere il pensiero fisso che queste quattro partite ti possono portare un po’ più in alto. Ogni volta servirà fare la miglior partita possibile. Nonostante il blasone del Perugia, non dobbiamo sentirci superiori a nessuno. Pensiamo a Sestri, poi alle altre. Se troveremo continuità, molto probabilmente staremo dentro la griglia play off, che è l’obiettivo di quest’anno".

Il perugia si troverà di fronte una squadra in difficoltà che gioca sul campo sintetico.

"Una buona squadra di Lega Pro si deve adattare agli ambienti dove va a giocare – continua Zauli – . Un gruppo che si allena tutti i giorni sul sintetico può avere dei vantaggi, ma non accetterei una squadra che va a giocare una partita così senza la giusta determinazione".