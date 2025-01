Pga Tour a San Diego. Farmer Insurance Open al via. Manassero e Molinari sfidano i big

Matteo Manassero e Francesco Molinari tornano oggi in campo a San Diego nel Farmer Insurance Open, torneo del PGA Tour che si disputa fino a sabato. Si gioca sui due campi del Torrey Pines Golf Course. Manassero è al secondo evento sul circuito a Stelle e Strisce, dopo il 43esimo posto ottenuto all’esordio, mentre per Molinari si tratta dell’ottava partecipazione al torneo. Il torinese cerca il riscatto dopo il taglio mancato, forte del decimo posto ottenuto nel 2022. Nel parterre al via 17 tra i primi 50 giocatori del ranking. Difende il titolo Mathieu Pavon, ma i riflettori saranno puntati su Hideki Matsuyama, numero 4 al mondo e sullo svedese Ludvig Aberg numero 6. Il torneo, con 73 anni di storia, mette in palio nove milioni e 300mila dollari, di cui un milione e 674mila per il vincitore.

Sul fronte europeo, negli Emirati Arabi, da domani Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan prendono parte al Ras Al Khaimah Championship. I primi due proveranno a confermarsi, mentre Pavan cerca il riscatto dopo il taglio mancato a Dubai. Il torneo ha montepremi di 2,5 milioni di dollari, fattore che evidenzia la forbice tra PGA e DP Tour. Difende il titolo Thorbjorn Olesen.