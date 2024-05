Piazza di Siena, la grande bellezza: "Villa Borghese è un’eccellenza"

L’erba smeraldina del terreno di gara, a Villa Borghese, ha ospitato ieri anche la presentazione del 91° Concorso ippico internazionale ufficiale di Roma “Master D’Inzeo” (22-26 maggio prossimi). Nello storico ovale di Piazza di Siena ieri erano presenti, oltre ai giornalisti, i vertici delle Istituzioni e dello sport italiano, a cominciare dal ministro dello sport Andrea Abodi che, visto il percorso di sviluppo e rilancio dell’evento sportivo e del contesto ambientale nel quale è inserito, ha subito lanciato una nuova idea:

"E’ arrivato il momento – ha detto Abodi – di una fondazione che consenta a Villa Borghese una gestione quotidiana: una fondazione partecipata potrebbe essere un’eccellenza nel mondo".

Un’offerta, quella del Ministro al Comune di Roma, arrivata sapendo già che il sindaco Gualtieri nutre un interesse positivo in materia. Gli ha fatto eco il presidente del Coni, Malagò: "Piazza di Siena è una scommessa vinta, merito di tutti: Fise, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune e assessore Onorato".

E Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha confermato: "Un lavoro di squadra, quindi, per prendersi cura di Villa Borghese, prima, durante e dopo l’evento. Questo ci rende orgogliosi, e negli anni l’appeal di Piazza di Siena in Italia e all’estero è andato via via aumentando".

Un’avventura che da 91 primavere continua a richiamare i migliori cavalieri e cavalli del mondo, perché gareggiare in questo luogo magico, come hanno fatto i più grandi della storia dell’equitazione, è una consacrazione nell’Olimpo sportivo.

"Quest’anno – ha annunciato il presidente Fise, Marco Di Paola – nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (in programma venerdì 24, ndr) avremo binomi dell’Australia e del Medioriente, del Nord e Centro America. Nelle gare individuali, fra cui il Rolex GP Roma (domenica 26) avremo 18 bandiere rappresentate, e 5 dei primi 10 cavalieri della computer list".

E’ l’anno olimpico e Piazza di Siena sarà un banco di prova “stellare” in vista dei Giochi di Parigi, a due soli mesi di distanza.

Il c.t. azzurro Porro ha convocato 27 cavalieri, di cui 5 per la Coppa, come già riferito dal nostro giornale.

L’anno scorso l’Italia dopo un combattutissimo barrage si dovette accontentare del 2° posto, quest’anno ritorna alla carica. Per cercare di conquistare Piazza di Siena.