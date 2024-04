Pisa sul tetto del mondo del fioretto

Pisa, 13 aprile 2024 – Dominio pisano nel fioretto giovani. Dopo le medaglie ai mondiali Under 20 di Riad in Arabia Saudita di Irene Bertini (argento) e Vittoria Pinna (bronzo), arriva anche il podio interamente azzurro in Coppa del mondo con Pinna e Bertini che chiudono la stagione a pari merito a 137 punti e il trofeo consegnato alla prima, rappresentante del circolo Di Ciolo davanti alla fiorettista. Il successo della Pinna in Coppa del mondo conferma la tradizione pisana e italiana del fioretto Vittoria, infatti, succede ad Aurora Grandis che nella scorsa stagione aveva conquistato la Coppa del Mondo Giovani. Grande soddisfazione per il ct della nazionale Stefano Cerioni e del suo staff, che segna un grande passo avanti rispetto alla medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali di Plovdiv 2023. Un titolo, questo, che negli ultimi anni ha spesso parlato italiano con i tre successi consecutivi di Martina Favaretto (dal 2017 al 2020) e la vittoria di Erica Cipressa nella stagione 2016/17. Per Vittoria il successo è ancora più bello perché conquistato nella stagione di debutto in categoria e durante la quale ha mostrato tutto il suo straordinario talento, che le ha permesso di inanellare una serie di successi capace di sbaragliare la concorrenza e di lanciarla nel firmamento mondiale di categoria. "E' stato bellissimo - ha commentato Pinna dopo la conquista del bronzo mondiale - e sono riuscita mantenere la concentrazione fino alla fine e la lucidità in tutti i match. Ho fortemente voluto il podio mondiale e ora mi godo anche la grande gioia per il successo in Coppa del mondo per una stagione che per me resterà indimenticabile".