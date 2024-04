Pistoia ai playoff, che gioia: "Risultato straordinario"

L’Estra dopo la salvezza si prende pure i play off e la stagione di Pistoia, da straordinaria, diventa leggendaria. "Dopo aver festeggiato ad inizio mese il raggiungimento della salvezza adesso ci siamo regalati anche il sogno dell’accesso ai play off addirittura con una giornata d’anticipo – afferma il presidente (tuttora al suo posto, a dispetto di quanto ventilato qualche settimana fa) Massimo Capecchi –. Per tutto il club, e per la città, è un traguardo che era impensabile soltanto otto mesi fa. Abbiamo vissuto una cavalcata speciale, fatta di affermazioni notevoli vincendo in casa delle due squadre che rappresentano l’Italia in Eurolega e giocando match di alto spessore anche al PalaCarrara, oltre all’orgoglio di esserci qualificati per le Final Eight di Coppa Italia. Da parte mia non può che esserci un elogio a tutto lo staff, con in testa il direttore sportivo Sambugaro e coach Brienza, unitamente alla squadra che prosegue nel suo percorso che in tre anni ci ha regalato una Supercoppa di A2, la promozione in Serie A e le ulteriori soddisfazioni degli ultimi mesi".

"Le emozioni che stiamo vivendo in queste ultime settimane sono davvero indescrivibili e adesso completiamo il nostro percorso con la qualificazione ai play off – aggiunge il direttore generale Ettore Saracca –. Ritengo che si tratti del coronamento speciale di una stagione che ci ha visti protagonisti dentro e fuori dal campo perché il club si è sin da subito adoperato per la propria crescita a tutto tondo mediante quel percorso, ancora in atto, di risanamento, ristrutturazione e sviluppo societario attraverso il rafforzamento della compagine, come dimostrato dal passaggio di quote di maggioranza siglato ad inizio mese con Ron Rowan e gli altri investitori americani. L’obiettivo prefissato, per la parte sportiva, era quello del consolidamento in Serie A e della salvezza, ma questi ragazzi, lo staff e tutti i collaboratori, hanno fatto qualcosa di clamoroso".

Una squadra eccezionale sapientemente scelta giocatore per giocatore dal diesse Marco Sambugaro che, ancora una volta, non ha sbagliato niente. "Provo grande orgoglio per quello che è stato fatto da questi ragazzi, dallo staff tecnico e da tutti i collaboratori che ruotano intorno alla squadra – afferma Sambugaro –. Siamo partiti, ad inizio stagione, con molto scetticismo intorno a noi e, da un lato, è persino normale che accada per un team neopromosso e con tante scommesse nel roster. Ma, proprio per questo motivo, ogni giocatore della squadra con talento, caparbietà, desiderio di voler emergere e volontà ha dimostrato con i fatti di valere la Serie A, staff tecnico compreso. Ritengo che sia stato fatto un grande lavoro, visto e considerato le risorse che sono state messe a disposizione dal club: questo dimostra che, anche con un budget basso, si può fare qualcosa di importante nella massima serie con idee, coraggio e fortuna. Voglio fare un personale ringraziamento al nostro pubblico che ci ha sempre seguito. Adesso affronteremo i playoff con grande entusiasmo per fare qualcosa di inimmaginabile qualunque sarà la nostra avversaria, andando oltre i nostri limiti".

Maurizio Innocenti