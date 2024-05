Pistoia, Cioffi si dimette: "Sostegno dal Consorzio"

Francesco Giuseppe Cioffi, presidente del Consorzio Pistoia Basket City, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di vice presidente del Pistoia Basket 2000. "Ritengo e riteniamo che la nuova proprietà debba sentirsi ampiamente libera e massimamente legittimata a operare in serenità – dice Cioffi - non vorremmo mai che il Consorzio venga letto come una ‘forzatura’ di ruolo, peraltro rappresentando adesso una piccola percentuale di proprietà. Il Consorzio negli ultimi dieci anni di gloriosa e crescente attività ha sempre risposto presente ed è stato sempre fortemente voluto da Roberto Maltinti in primis, da Ivo Lucchesi poi così come da Antonio Caso e Massimo Capecchi fino ad oggi. Nonché preso ad esempio da altre realtà cestistiche italiane".

"Il nostro club di imprenditori ha come vocazione quella di creare e rafforzare rapporti e partnership tra soggetti che si riconoscono nei valori dello sport e della pallacanestro in particolare: il tutto, finalizzato alla raccolta di sponsorizzazioni per il Pistoia Basket. Oggi non facciamo certo un passo indietro, ma un passo di lato".

Cioffi preferisce quindi farsi da parte, a titolo personale, da quanto riguarda i ruoli apicali all’interno dell’assetto del Pistoia Basket 2000, promettendo però il massimo sostegno da parte del Consorzio nei confronti della causa biancorossa.

"Amiamo questi colori che rappresentano il primo punto di incontro per tutti i Consorziati: mai li lasceremo – prosegue Cioffi - Credo fortemente che Rowan e i nuovi soci debbano costruire un nuovo percorso. Noi, io personalmente, Alberto Peluffo e il Consorzio, fino ad oggi abbiamo perfezionato un progetto, nel massimo delle nostre possibilità, che ha portato a quello che siamo oggi. Siamo stati tra i principali responsabili delle decisioni prese degli ultimi anni: oggi con una quota di minoranza, restare ad ogni costo non è nelle nostre corde. Ma ci saremo sempre, con la sciarpa al collo e con un contratto chiaro e già firmato per garantire, alle medesime condizioni, gli stessi benefit vissuti in questi anni dai nostri consorziati. Negli accordi e per la gestione del club dalla prossima stagione ci è stato offerto già un posto nel nuovo consiglio di amministrazione: studieremo il progetto e, come sempre, ci faremo trovare pronti, nel rispetto delle ambizioni e delle concrete possibilità del Consorzio, con serietà e rispetto di tutti. Leali ma con le idee chiare e la volontà precisa di creare valore".

Maurizio Innocenti