Pistoiese Altro pari deludente e tutti zitti

IMOLESE (4-2-3-1): Lopez; Barnabà, Dall’Osso (1’ st Ballanti), Ale, Agbugui; Manzoni (30’ st Vasconcellos), Brandi (18’ st Vlahovic); Mattiolo, Manes (22’ st Calabrese), Gasperoni (13’ st Garavini); Melloni. A disp. Adorni, Raffini, Guidi, Pierfederici. All. D’Amore.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini, Mazzei, Polvani, Donida (1’ st Larhrib); Diodato (25’ st Cuomo), Basanisi (33’ st Greselin), Lauria, Kharmoud, Dibenedetto (1’ st Grilli); Sparacello, Pinzauti (37’ st Tascini). A disp. Lagonigro, Maloku, Lollo, Balleello. Allenatore: Giacomarro.

Arbitro: Recupero di Lecce.

Marcatori: 4’ Manes, 23’ st Larhrib.

Note: ammoniti Dibenedetto, Agbugui, Barnabà, Mazzei. Al 48’ st espulso Kharmoud. Angoli: 2-7. Recupero: 2’, 5’.

Così proprio non ci siamo. Dopo il ko di Sasso Marconi era lecito attendersi riscatto e rinnovate motivazioni, ma al Romeo Galli si è vista soltanto una Pistoiese spenta, senza grinta e mordente per due terzi abbondanti di gara. L’Imolese, dal canto proprio, ha fatto il bello e il cattivo tempo per oltre un’ora, portando a casa un punto che sa di rammarico. Per la Pistoiese invece è un pareggio, come già successo a Prato, utile in chiave classifica (vista la sconfitta del Tau capolista), ma che non fa altro che sollevare dubbi sulla gestione tecnica di Domenico Giacomarro, anche oggi non esente da colpe soprattutto per aver cambiato nuovamente l’undici iniziale, con esclusioni sorprendenti come quelle di Greselin e Grilli in mediana.

Poi nel post-partita tutti zitti, a penalizzare gli incolpevoli tifosi e giornalisti. Niente conferenza stampa dunque né per il tecnico né per altri tesserati, dirigenza compresa. Una scelta dettata dal direttore sportivo Massimo Taibi e che, almeno in prima battuta, lascia qualche perplessità: c’è qualcos’altro che bolle in pentola o si è voluto semplicemente evitare che l’allenatore, o chi per lui, parlassero del difficile pomeriggio vissuto dagli arancioni?

Passando alla cronaca, il vantaggio di Manes arriva già al 4’ con un gran tiro dalla distanza, mentre la risposta arancione è nei piedi di Basanisi che al 10’ spara sul portiere, per quello che sarà l’unico tiro in porta del primo tempo. Nella prima frazione è infatti Cecchini a salire in cattedra con altri due interventi che tengono l’Olandesina in svantaggio di una sola rete. Al rientro dopo l’intervallo Giacomarro passa alla difesa a quattro inserendo Larhrib e Grilli, ma la musica non cambia fino a metà della ripresa quando proprio l’ex Carpi trova la rete del pari con una conclusione dall’interno dell’area dopo l’assist di Sparacello. L’1-1 però non dà ulteriore spinta alla Pistoiese. A quattro minuti dal novantesimo la traversa salva gli arancioni dopo un tiro-cross di Barnabà, mentre un minuto più tardi si mette ancora in evidenza Cecchini sulla conclusione di Vlahovic. Nel concitato finale succede di tutto: Kharmoud, dopo aver subito fallo, reagisce sbracciando e si fa espellere, poi brivido finale su un tap-in di Mattiolo che spedisce la sfera a lato. La vetta dista ora nove punti, ma la sensazione è che ci sia ben altro di cui preoccuparsi.

Michele Flori