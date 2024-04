Pizzolato di bronzo si qualifica ai Giochi alzando 380 kg

Nino Pizzolato ha ottenuto il pass per i Giochi di Parigi piazzandosi terzo in Coppa del Mondo a Phuket, in Thailandia. L’Azzurro è arrivato terzo nella prova di slancio sollevando 210 kg, per un totale di 380 kg, grazie ai 170 di strappo. L’oro è andato al bulgaro Nasar con 396 kg, argento al colombiano Lopez con 392 kg, bronzo al cinese Li con 383. L’azzurro è settimo nella ranking list olimpica: "Ora andiamo a prepararci per i Giochi, sappiamo bene dove dobbiamo andare a ritoccare", ha detto il dt Sebastiano Corbu.