Playoff quinto posto: Allianz Milano sfida Valsa Group Modena

Tutto pronto per la seconda sfida del playoff quinto posto, Allianz Milano-Valsa Group Modena che si giocherà domani nel capoluogo lombardo alle 18 e che dirà già molto sulla graduatoria finale di un gironcino in merito alla quale Modena, Verona e Milano vorrebbero evitarsi nell’eventuale semifinale ma giocoforza, se si qualificheranno tutte e tre, due si sfideranno. Ecco che vincere a Milano, come accaduto all’ultima giornata di regular season, potrebbe significare molto, "anche se è passato del tempo e le squadre sono in un momento diverso" precisa il tecnico della Valsa Group Alberto Giuliani, che poi presenta la sfida e le sue insidie.

Coach Giuliani, l’asticella è più elevata rispetto a domenica scorsa?

"Si alza molto il livello dell’avversaria perché giochiamo contro una squadra che ci è arrivata davanti in classifica. Quindi dobbiamo pretendere da noi stessi molto di più di quello che abbiamo fatto vedere contro Padova".

Quindi in generale che partita si aspetta, anche considerando i 7 punti tra Milano e Modena in regular season?

"Nell’ultima di regular season, vinta da noi 3-0, avevamo giocato molto bene ma l’Allianz veniva dall’eliminazione in coppa e dalle scorie di quell’infrasettimanale. C’è da verificare come stanno entrambe le squadre in questo momento".

Come sta affrontando la squadra questo momento della stagione?

"Coi ragazzi ho parlato anche dopo la partita con Padova, anche perché un po’ di ruggine c’era dopo quattordici giorni di stop, anche in allenamento. Abbiamo cercato di riappropriarci del focus che avevamo per i playoff scudetto, anche con azioni concrete per ripristinare quel livello di gioco. A parole sono bravi tutti, certo, ma sono le azioni che determinano quello che vogliamo fare".

Uriarte-Ikhbayri sarà la diagonale principale anche contro Padova?

"Beh, i due giocatori compongono una diagonale che sta diventando affidabile, come è affidabilissima quella tra De Cecco e Buchegger. Quindi abbiamo molte frecce al nostro arco, cercheremo di sfruttarle tutte".

La squadra nel suo complesso, come sta?

"Benino, a parte Rinaldi che continua ad avere i suoi problemi". Infine il fronte mercato: c’è silenzio in queste settimane, si sta comunque muovendo qualcosa?

"Come ho spiegato più volte il mercato si esaurisce a dicembre. Se c’è silenzio vuol dire che non ci sono novità".