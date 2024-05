Playout Serie C Unica. Bottegone tutto cuore, Juve ko

Juve Pontedera

55

Valentina’s Bottegone

59

JUVE PONTEDERA: Ferrati, Regoli 10, Lucchesi 5, Maltomini G. 10, Maltomini A. 2, Lemmi 13, Raugi 3, Onwuta, Doveri 2, Granchi 2, Minteh 4, Lazzeri 4. All. Parcesepe.

VALENTINA’S BOTTEGONE: Magnini 2, Santangelo 6, Pierattini, Agostini, Riccio 23, Mati 8, Mucciola, Banchelli, Cukaj 5, Delage 3, Milani N. 9, De Leonardo 3. All. Milani M.

Arbitri: Deliallisi e Profeti.

Parziali: 18-23, 31-30, 45-47.

La Valentina’s Camicette Bottegone non si ferma più: quarta vittoria in altrettante partite dei playout del campionato di serie C e 1-0 nella serie finale contro la Juve Pontedera. Un passo importante sulla strada che conduce alla salvezza. Nel pisano, in gara-1 appunto, i nostri portacolori si sono imposti con il punteggio di 59-55. Al Pala Zoli della cittadina pisana, i gialloneri, galvanizzati dal percorso netto (3-0) del precedente turno contro Altopascio, dimostrano grande solidità mentale e difensiva in un confronto che, come ci si aspettava, non è stato spettacolare, ma ricco di naturale tensione. Al netto di qualche momento a cavallo dell’intervallo, la Valentina’s ha sempre avuto il pallino del gioco in mano, tenendo un vantaggio costante per tutto l’arco dell’incontro, riuscendo così a respingere gli assalti finali dei rivali. Top scorer Fabio Riccio, a tratti immarcabile, autore di 23 punti e unico dei suoi in doppia cifra; ma c’è stata una notevole prestazione di squadra.

"Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato un’eccellente prova, rispettando quello che era il planning che ci eravamo dati durante gli allenamenti settimanali", ha osservato il coach di Bottegone Maurizio Milani. Ora c’è da preparare al meglio gara-2, in programma ancora al Pala Zoli mercoledì dalle 21. Bottegone crede al pokerissimo, al quinto successo consecutivo.

Gianluca Barni