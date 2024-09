Podismo. Incetta di medaglie per i Runnerini. Tiziana Pizzi si porta a casa l’oro

I Runnerini Doc Asd Afaph non perdono l’occasione per mostrare le proprie carte nelle sfide podistiche . Sotto l’occhio vigile della coach Vittoria Bertelloni si sono cimentati nella 40° Marcia Stracca alla Quercia di Aulla. Tra i master sempre in auge la talentuosa Tiziana Pizzi oro della categoria P (40.23) seguita per il bronzo dalla compagna di squadra Abreu Sanchez Kilsy Lenny (50.14). In ambito maschile ancora conferme da Carmelo Riggio con un eccellente quarto gradino tra gli E (35.40). Si difende bene anche Simone Fregosi (13° in 44.52). Ritorna in corsa il tosto Nicola Mussi che fa suo il quinto posto tra gli F (41.17) tallonato dagli altri Runnerini Gianluca Mazzoni (8° 47.08) ed Emiliano Liberatori (9° 47.26). Il reparto giovanile non è da meno per bravura e determinazione. Come da copione Sofia Pitanti Coppedè sbaraglia le avversarie nella categoria M. Gli A maschi si fendono alla grande lottando sino alla fine per la leadership con Elia Giusti (4°), Lorenzo Grazzini (5°) e Diego Bonini (6°). Luca Pasquini in gran spinta con un passo che non teme nessuno ottiene l’oro su oltre un chilometro di percorso. I compagni di squadra non cedono e attaccano chiudendo bene la gara: Leonardo David Mazzoni fa suo un ottimo 4° posto. Bene anche Diego Giusti (5°) e un rientrante Lorenzo Fazzi (6°). Tra le femmine si conferma per determinazione Sara Fregosi (3°) tallonata da Nora Giusti (4°), dalla agguerrita Alessia Giusti (5°) e da una inarrestabile Gaia Adele Coppedè (9°).