Podismo. Parco Alpi Apuane. Serie di vittorie con gli atleti in gara

Podi di categoria nelle gare in regione per il Parco Alpi Apuane. Nella 31esima edizione del "Trofeo della Contea delle Cerbaie", gara di 15 km. a Pistoia, secondo posto di categoria per Daniele D’Andrea (SM40), terzo posto di categoria e nono posto assoluto per Francesco Fabbri (SM45), terzo posto di categoria per Giovanni Tommasi (SM55) e buone prove per Marco Benvenuti, Gianfranco De Santis e Claudio Landucci. Nella 40esima edizione delle "Firenze Marathon", vittoria di categoria con 2h57’38" per Roxana Maria Girleanu (SF45) e buona prova per Simone Cimboli mentre nella distanza dei 10 km, secondo posto di categoria per Andi Dibra (SM50, nella foto) e buona prestazione per Daniele Sandroni. Alla "Sagra del cinghiale e dell’amicizia", gara di 9 km. a Suvereto, nel livornese, terzo posto di categoria per Roberto Ria (SM50) e buone prove per Pierangelo Simonini e Paola Lazzini. Nella settima edizione della "Benetti Half Marathon" di Livorno, quarto posto assoluto per Jilali Jamali con il tempo di 1h11’38’’, vittoria di categoria per Marco Osimanti (SM60), terzo posto di categoria per Dario Anaclerio (SM40) e Giorgio Davini (SM50) e buone prove per Juri Mazzei, Marco Mattei, Manuel Tilocca, Pierangelo Simonini, Maurizio Pierotti.

ma.mu.