Pontedera sprofonda a Rimini: Menichini critica la prestazione della squadra

È sconsolato Leonardo Menichini. Il suo Pontedera, dopo essere risorto contro la Spal, è nuovamente sprofondato a Rimini. "C’è poco spazio per i commenti – dice il tecnico dei toscani – Eravamo partiti abbastanza bene i primi 10 minuti, poi c’è stato questo rigore che devo dire essere stato generoso. Dopo è venuta la partita che voleva il Rimini, con gli spazi, in contropiede sono molto bravi. Non abbiamo più giocato, abbiamo iniziato a giocare dopo il 3-0. Sul 3-1 c’era la possibilità di riaprirla, poi gli altri due gol del Rimini ci hanno tagliato le gambe. Venivamo da un 5-1 a favore e ho cercato di far dimenticare subito ai ragazzi quella partita. Non sono evidentemente bastate le raccomandazioni. Ci siamo scelti un po’ come la neve al sole. Molti meriti del Rimini, molti demeriti nostri. Abbiamo perso delle palle sanguinose, dobbiamo stare più attenti".