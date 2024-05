Pontremolese, che impresa!. Le pagelle della Juniores

Uno per uno, con tanto di voto, ecco i protagonisti della Juniores regionale Pontremolese che al termine delle 26 partite dopo un crescendo rossiniano ha issato la sua bandiera sul podio più alto della classifica, primato che dopo un anno di purgatorio gli assegna nuovamente il palco regionale. Gli azzurrini diretti dal duo Giovannoni-Ferrara (voto 9) al termine della lunga cavalcata si sono messi alle loro spalle squadroni come Massese (65 punti), Massarosa (62), Viareggio (61). Una lunga attraversata vittoriosa frutto di numeri importanti, 67 punti in 26 partite giocate, frutto di 22 vittorie, n pareggio e tre sconfitte. Nelle valutazioni vanno inseriti i ragazzi della prima squadra che poi non hanno concluso con gli azzurri la stagione, Branca, Magistrelli, Costi e Barabino, che hanno collezionato alcune presenze, così come i ragazzini terribili dell’Under 17 Bernieri, Di Santo, Felici, Giusti, Arthur Ghiselli, Lucchini, Mastrini, Pezzoni ed i fratelli Ferri, importantissimi nel finale di stagione. Probabilmente il cammino non sarebbe stato lo stesso senza l’aiuto fattivo di Razzoli, Agolli, Vicari, Iaropoli e Simonelli, che sono scesi dalla prima squadra sempre con entusiasmo e disponibilità, così come l’apporto “morale“ degli sfortunati Gabriele Ribolla, Emanuele Sordi e Fabrizio Stopponi, alle prese con noie importanti al motore.

Gabriele Bortolasi 7,5 – Ventisei su 26 partite, rendimento costante.

Andrea Arrighi 8 – (25 gettoni, 10 reti). non molla l’osso e riesce anche a mordere… con qualcosa in più, l’anticipo. Letale sui calci da fermo.

Jader Ghiselli 8 – (25 presenze). Ogni suo movimento diventava devastante per gli avversari. Il capocannoniere (35) merita la prima squadra.

Gabriele Santoni 7 – Uno dei punti di forza dell’ardente Pontremolese, stagione al top.

Giuseppe Sabella 7 – Sempre pronto e disponibile, una risorsa.

Younes Gaddari 8,5 – Ventidue presenze, 18 reti, fantasia al potere, talento da modellare.

Lorenzo Domenichini 6,5 – Imprescindibile tassello difensivo.

Edoardo Novoa 8 – Otto reti in 19 partite, il piccolo “Best“ si è rivelato un misto di talento dotato di una dialettica sarcastica e pungente.

Thomas Sabini 6,5 – Multiruolo pronto e disponibile.

Cristiano Beghini 6,5 – portierino in crescita costante.

Lorenzo Antolini 7,5 – Vero capitano che meritava di concludere la stagione.

Andrea Lazzeroni 7,5 – Dodici gol in 15 presenze. Con il suo arrivo il livello è lievitato. Determinante.

Giacomo Mascia 7,5 – Capitano e chioccia. Riferimento unico.

Pietro Della Pina 7,5 – Tecnica sopraffina. Può e deve crescere.

Ribolla Matteo 7 – 14 partite giocate, fisicamente straripante, futuro centrale difensivo.

Nicolas Bonotti 7 – Avvio timido, ma calciatore affidabile.

Emmanuele Romito 7 – Frenato da infortuni e da concorrenza, ma giocatore serio e positivo.