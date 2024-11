Prato Il ds Virdis è a caccia dei rinforzi

E’ Francesco Virdis il nuovo direttore sportivo del Prato. Le riserve sono state sciolte e adesso non ci sono davvero più dubbi: è lui il successore di Gianluca Berti, dimessosi quasi un mese fa dopo il mancato arrivo di Massimo Maccarone sulla panchina laniera. Nato a Ozieri, classe ‘85, Virdis è reduce dall’esperienza all’Albenga, realtà dove ha ricoperto il ruolo in questione nell’ultima stagione e mezzo. Sempre per la società ligure - dove era approdato dopo l’avventura da collaboratore tecnico dell’Asti - ha svolto per qualche mese l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile, prima di essere promosso e di occuparsi della Prima Squadra. Quella Prima Squadra allenata all’inizio di questa annata da Marco Mariotti, che ha poi rescisso il contratto - a causa dei problemi di natura economica che hanno colpito l’Albenga - e sposato la causa biancazzurra. Insomma, lo stesso percorso di Virdis, che assieme all’attuale tecnico dei lanieri aveva allestito l’estate scorsa una rosa di tutto rispetto. Non a caso, la formazione savonese stava navigando nelle zone alte della classifica del girone A di serie D, con un bottino di 17 punti conquistati nelle prime otto giornate di campionato. Poi la situazione è diventata insostenibile e ha causato un fuggi fuggi generale, di cui sta approfittando anche il Prato. L’ultimo tassello in questo senso è p Virdis, preferito dal presidente Stefano Commini agli altri profili valutati. Prima di diventare dirigente, Virdis è stato calciatore, nel ruolo di punta centrale, con una carriera alle spalle tra campionati di C2, C1, B e serie D, militando in diverse società come Asti, Savona, Latte Dolce, Finale, Venezia, Albinoleffe, l’Aquila, Monza, Pomezia, Sampdoria, Muravera, Foligno, Sud Tirol, Pescara, Modena, Cesena, Chieti, Montevarchi. Un lungo girovagare, durante il quale il nuovo direttore sportivo del Prato si è fatto apprezzare e attraverso il quale ha creato vari rapporti, poi utili una volta appesi gli scarpini al chiodo. Virdis è già al lavoro, al fianco di Commini, per soddisfare le pretese di mister Mariotti, che ha chiesto un restyling della rosa. Serviranno cinque/sei elementi, due dei quali (fra centrocampo e trequarti) dovrebbero essere tesserati in tempo utile per essere schierati domenica per il derby con la Zenith al Lungobisenzio. Si possono acquistare i tagliandi per assistere alla gara fino alle 15 di domenica in modalità online, sul sito www.vivaticket.it, o in uno dei punti vendita Vivaticket della provincia o al botteghino dello stadio.

Francesco Bocchini