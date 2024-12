Premier p1. Baldi-Dal Pozzo accedono al main draw

È iniziata con un colpo di scena la terza edizione del Milano Premier Padel P1, in scena da ieri all’Allianz Cloud. Le numero 1 del mondo Paula Josemaria e Ari Sanchez si sono cancellate dal torneo a causa di un infortunio subito da “Paulita“. In cima al tabellone volano le spagnole Triay e Fernandez, fresche di titolo Major ad Acapulco. In casa Italia è invece arrivata la qualificazione al main draw per Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo. Al maschile sono invece già iniziati i primi turni, con risultati in chiaroscuro per gli azzurri. Passano Riccardo Sinicropi-Lorenzo Di Giovanni (quest’ultimo ha annunciato che diventerà padre e dedicato la vittoria alla moglie) contro Marco Cassetta-Miki Solbes. Avanza Facundo Dominguez insieme all’argentino Piotto, mentre sono fuori il numero 1 tricolore Aris Patiniotis in coppia con lo spagnolo Moya, Simone Cremona con l’iberico Fermosell e Denis Perino con l’altro spagnolo Ruiz. Oggi al via il secondo turno. Alessandro Stella