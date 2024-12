Presente-futuro. Il ds: "A gennaio rientrano Cisco e Dell’Orco, poi sfoltiremo la rosa»

Il Perugia a gennaio si farà trovare pronto per il mercato di riparazione. Il direttore sportivo del Perugia, Jacopo Giugliarelli fa il punto della situazione a due gare dalla sosta natalizia. "Dopo un andamento altalenante abbiamo finalmente trovato un po’ di stabilità. Abbiamo ancora due sfide. Quella con la Pianese di Formisano, per una serie di fattori sarà una delle partite più difficili da affrontare, quella di domenica con il Pontedera sarà ostica perché i toscani sono un’ottima squadra e hanno meno punti di quanti ne avrebbero meritati". E poi il mercato. "Per noi le prime operazioni saranno riavere a disposizione giocatori come Dell’Orco e Cisco che da gennaio saranno in gruppo. Poi ci sarà da razionalizzare la rosa per questioni numeriche: abbiamo giocatori che non rientrano nei piani. Poi vedremo come intervenire".

Sarà un mercato Giugliarelli-Meluso. "Ci conoscevamo da tempo – spiega Giugliarelli – . Per me è una grande opportunità lavorare con lui. Stiamo parlando di un professionista con grande esperienza e sono onorato di mettermi a disposizione per poter contribuire alla causa".

Il nuovo direttore generale sportivo ha parlato ai tifosi.

"Grazie per l’accoglienza – ha detto Mauro Meluso -, una accoglienza così affollata e calorosa ci carica di ulteriori responsabilità. Ho trovato una società già bene organizzata e un gruppo squadra di livello, daremo tutti il massimo per riportare il Perugia dove merita. Dobbiamo però anche guardare la realtà, siamo in terza divisione e dobbiamo agire per il meglio per costruire e crescere con il tempo. Già arrivare in B in un anno e mezzo sarebbe un grande traguardo…".

Il primo acquisto è già arrivato. Il Perugia si avvale da qualche giorno della collaborazione di Marcelo D’Andrea, fisioterapista di Messi e della nazionale Argentina da più di venti anni. Con la Nazionale ha fatto sei Mondiali, ora metterà la sua esperienza al servizio del Grifo. Un impegno part time, farà la spola tra Perugia e l’Argentina.