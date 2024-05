Prima categoria. Scotti: "Orgoglioso dei ragazzi del Montecalvo»

Anche il campionato di Prima categoria ha concluso la stagione regolamentare, restano da giocare gli spareggi che hanno ancora tanto da assegnare. Con il Lunano ritornato dalla settimana precedente e dopo 27 anni in Promozione sabato si sono delineate le griglie playoff e playout.

I verdetti. Promosso in Promozione il Lunano. Primo turno playoff: Nuova Real Metauro-A. Tavullia (sabato 18 maggio). La vincente incontrerà l’Avis Montecalvo (domenica 26 maggio) che accede direttamente alla finale per via della forbice dei 9 punti. Retrocederà in Seconda la perdente lo spareggio tra Maior –Santa Veneranda (sabato 11 maggio), la vincente dovrà vedersela ai playout con l’Usav Pisaurum (sabato 18 maggio). L’altro accoppiamento playout è tra Real Altofoglia- Vadese (sabato 18 maggio).

Il commento. Dopo l’ultima giornata il bilancio è di Francesco Scotti allenatore e portiere dell’Avis Montecalvo, seconda classificata: "Ultimo turno all’insegna dell’equilibrio che ha caratterizzato questo affascinante e avvincente campionato dove sabato su quasi tutti i campi si è giocato per la conquista di qualcosa. Con la nostra vittoria abbiamo ottenuto il secondo posto che ci permette di saltare un turno e giocarci la finale direttamente. Dobbiamo prenderci questo vantaggio con la giusta attenzione per ricaricare energie e preparare al meglio la partita che ci aspetta il 26 di maggio. La mia squadra ha fatto un percorso eccezionale e sono pienamente soddisfatto e orgoglioso di ogni membro che ha fatto parte di questo risultato strepitoso. Ora per far sì che tutti gli sforzi fatti siano pienamente soddisfatti non dovremo lasciare nulla al caso e lavorare con massima tranquillità e consapevolezza di essere stati all’altezza della situazione".

Scarpe al chiodo. Nicola Gambelli, centrocampista classe 1979 dopo 5 stagioni con la maglia del Pesaro Calcio sabato scorso dopo la gara contro la Falco Acqualagna ha salutato la società e il calcio giocato. La società l’ha voluto giustamente omaggiare con una targa di ringraziamento e i compagni con una maglia celebrativa. Presenti anche i famigliari di Gambelli e gli amici più cari.

La squadra della settimana. 1) Ciacci (Nuova Real Metauro), 2)Ordonselli D. (Maior), 3) Gabellini D. (Real Altofoglia) 4)Vaierani (Santa Veneranda), 5)Vagnini (A. Tavullia), 6)Renghi (Falco Acqualagna), 7)Paiardini (Peglio), 8)Galletti (Lunano), 9)Paoli (Mercatellese), 10)Boschetti (A. Montecalvo), 11)Tonucci (Usav Pisaurum).All. Maurizio Bernardini (Audax Calcio Piobbico). Amedeo Pisciolini

Foto di Osteria Nuova –Santa Veneranda di sabato sorso (1-2) foto di Paolo Cocchi Foto Nicola Gambelli omaggiato con una targa di ringraziamento per i suoi 5 anni nel Pesaro calcio. Sabato è stata la sua ultima partita da calciatore attivo.