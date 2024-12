Prima categoria Verona esordisce col Cadimare. Brugnato contro la Santerenzina al Colombo

Giornata all’insegna degli anticipi la tredicesima nel girone D di prima categoria dato che sono in programma oggi pomeriggio ben quattro partite nell’ordine: Atletico Casarza Ligure-Riccò Le Rondini (Casarza Ligure ore 15 arbitro Lenzi della Spezia), Brugnato-Santerenzina (Colombo Beverino 16.30 Brizzi della Spezia), Cogornese-Cadimare (Cogorno 15 Salvetti della Spezia), Riomaior-Bolanese (Cimma Pagliari 15.30 Hamouda della Spezia). Spiccano senz’altro le sfide in chiave play-off del ‘Colombo’ e del ‘Cimma’. Tra le fila dei cadamoti esordirà il neoacquisto Mario Verona bomber proveniente dalla Pontremolese partecipante alla promozione toscana che darà senz’altro un grande contributo ai bianconeri per risollevarsi dal penultimo posto in classifica che occupano attualmente. Sempre il Cadimare però perde un centrocampista di grande qualità e di categoria superiore come Christian Monacizzo che si trasferisce in promozione al Levanto. Sia Verona che Monacizzo hanno trascorsi anche nella Fezzanese. Nell’undicesima giornata del girone F di seconda categoria, invece, c’è soltanto un anticipo che vede affrontarsi Speziasportale e Lerici alle ore 18.30 al ‘Pieroni’ della Pieve, arbitrerà Venditti della Spezia.

P.G.