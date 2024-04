Prima e Seconda categoria: il programma della giornata. Quarrata nella tana del Gambassi

C’è chi sogna la promozione, chi vuol chiudere al meglio una stagione tranquilla e chi mira ancora a salvarsi. Questo lo stato d’animo con cui le formazioni di Pistoia e provincia affronteranno la ventottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, che inizierà alle 16 di domani. Partendo dal girone A di Prima: il CQS Pistoia vuole restare al di sopra della linea di galleggiamento e per averne la certezza dovrà far risultato pieno contro il Pescia già retrocesso. In zona retrocessione, Giovani Via Nova e Tempio Chiazzano vogliono continuare a lottare contro la matematica: sarà però necessario battere a domicilio rispettivamente il Mulazzo e il Romagnano. Passando al girone C, il Quarrata deve assolutamente far risultato nella tana del Gambassi: i quarratini, sesti, non devono perdere di vista il Barberino Tavarnelle per poter continuare a tenere nel mirino i playoff. Turno cruciale anche per gli Amici Miei: i ragazzi di coach Giugni sono ad un passo dall’uscita dalle sabbie mobili e facendo bottino pieno contro l’Isolotto fanalino di coda del raggruppamento potrebbero tagliare il traguardo.

Scendendo in Seconda categoria, la lotta per il vertice del girone E si annuncia entusiasmante e di difficile previsione visto che ci sono ben cinque formazioni racchiuse in tre punti. L’Atletico Casini Spedalino sarà di scena contro il Pistoia Nord con l’obbligo di aggiudicarsi l’intera posta in palio per mantenere il primo posto. In questo caso, rimarrebbero primi anche qualora l’Olimpia Quarrata non dovesse fermare almeno sul pari il Montemurlo. Ci sono poi Montagna Pistoiese–La Querce e Montale Pol.90 Antares–Cintolese. Attenzione alla Virtus Montale, che violando il terreno di gioco del Borgo a Buggiano riproporrebbe la propria candidatura ai piani alti. A completare il quadro, ecco infine Chiesanuova–San Niccolò, Galcianese–San Felice e Prato Nord–Montalbano Cecina.

Giovanni Fiorentino