PRIMA E SECONDA CATEGORIA. In tre a caccia della salvezza. L’Atletico Casini Spedalino vola

Un turno non esente da sorprese che lascia aperta la porta a plurimi scenari, il ventottesimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Iniziando dal girone A di Prima Categoria, dove il CQS Pistoia non è riuscito ad andare oltre un pari senza reti contro il Pescia già retrocesso (e ha quindi rimandato l’appuntamento con la salvezza diretta). Colpo di coda in zona retrocessione per Giovani Via Nova e Tempio Chiazzano, che possono continuare a sperare di salvarsi: Cullhaj ha segnato il gol che ha permesso agli uomini di Pollastrini di battere per 1-0 il Mulazzo, mentre i ragazzi di Panati hanno sconfitto 5-3 il Romagnano. Passando al girone C, si complica per il Quarrata la strada che porta ai playoff: dopo lo 0-0 a Gambassi, i quarratini possono ancora sperare ma non sono più padroni del loro destino. Pollice alzato invece per gli Amici Miei: il poker interno rifilato all’Isolotto fanalino di coda permette alla banda Giugni di arrivare ad un passo dall’uscita delle sabbie mobili. Scendendo invece in Seconda Categoria, è indubbiamente l’Atletico Casini Spedalino a poter fare festa: Sardi, Lopes e Marini hanno messo la firma sotto il 3-1 imposto a domicilio al Pistoia Nord che ha permesso alla squadra di mister Marchiseppe di consolidare il primato nel girone E e di portare a tre i punti di margine su Prato Nord (che ha conquistato la seconda posizione battendo con il medesimo punteggio il Pistoia Nord) e Cintolese (capace di rifilare tre schiaffi al già retrocesso Montale Pol.90 Antares). Anche grazie all’Olimpia Quarrata, che a sorpresa (ma con pieno merito) ha sconfitto il Montemurlo sul suo terreno di gioco: di Petracchi e Niccolai gli acuti che hanno certificato l’impresa. L’ultimo posto che dà diritto agli spareggi-promozione è attualmente appannaggio della Montagna Pistoiese, per quanto gli uomini di Zinanni non siano riusciti ad andare oltre il pareggio a reti bianche contro La Querce. In corsa per un posto al sole c’è ancora la Virtus Montale, che ha fatto registrare il medesimo punteggio contro il Borgo a Buggiano. Non ha ormai più nulla da chiedere al torneo il San Niccolò, che ha annichilito il Chiesanuova a Prato (4-0 finale). Notte fonda per il San Felice, ormai con un piede e mezzo in Terza dopo il 5-0 subìto dalla Galcianese.