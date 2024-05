Prima Stagione da incorniciare per la società di Marconi. Mulazzo in passerella contro l’Unione Tempio

La matricola Mulazzo saluta domani pomeriggio i propri sostenitori affrontando alle 16, nell’ultmo turno di Prima categoria, al “Calani“ l’Unione Tempio Chiazzano. Una lunga attraversata quella dei rossoblù infarcita di problemi e difficoltà poi superate. La salvezza anticipata è arrivata a esaltare i tifosi e a premiare il lavoro assiduo e profondo del presidente Paolo Marconi che ha “goduto“ del sostegno di tutto lo staff societario, del tecnico Stefano Strata, veri artefici di un percorso che da più parti viene definito un autentico successo, viste le premesse.

Il presidente Marconi dice che la squadra "ce l’aveva dentro", che occorreva solo dotarsi di pochi prospetti ideali per far scoccare la scintilla vincente. "I ragazzi – spiega il nocchiero – attraverso le sollecitazioni di Strata si sono ritrovati, per certi aspetti si sono ribellati a una situazione di classifica non edificante e tirando fuori gli artigli e combattendo con un cuore enorme hanno raggiunto l’obiettivo-salvezza".

A novanta minuti dall’epilogo finale, il percorso del Mulazzo di colpo diventa un successo che ha visto in campo una società, un’area tecnica sicura di sé, organizzata che ha mantenuto in vita il calcio in una delegazione che per dimensioni e utenza non avrebbe niente da invidiare a centri di maggior prestigio. "È stato tutto sommato un’esperienza ricca – prosegue Marconi –, in un mondo nuovo, un mondo totalmente diverso, sia nei lati positivi che in quelli negativi che comunque ci ha fatto crescere come società".

Mulazzo già al lavoro per irrobustire la macchina organizzativa e quella dell’area tecnica. Poi verrà il mercato: con le sue certezze, con le strategie e con le idee illuminati di Stefano Strata. Nel mirino cinque prospetti per dotarsi di ulteriore qualità: Micheli è il top player offensivo, Tarantola è la prima scelta difensiva, Bellotti è tentazione fortissima per il centrocampo. Ma ovviamente, non finisce qua perché sul taccuino di Strata, Bergamaschi e Piastri ci sono nomi per ogni settore.

Ebal.