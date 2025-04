Primavera del Perugia sconfitta 3-2 dall'Ascoli: salvezza sempre più difficile

Niente da fare per la Primavera del Perugia, sconfitta sabato 3-2 al Picchio Village per mano dell’Ascoli secondo in classifica. Alla luce del risultato in terra marchigiana, la squadra di Moll Moll è ormai costretta a battagliare fino alla fine del campionato per raggiungere la salvezza. La Primavera del Perugia è oggi al terzultimo posto con 26 punti, seguita a ruota dal Bari a 24 e dietro il Crotone a 27. Per i biancorossi sono andati in gol Ambrogi e Calzoni.

La squadra di casa, allenata dall’ex Lazio Cristian Ledesma, parte subito forte trovando il vantaggio dopo due minuti di gioco con un’azione insistita finalizzata da Gorica. Il Perugia però alza il baricentro e l’intensità creando varie occasioni.

Prima è Dottori a sfiorare il pareggio che arriva proprio allo scadere della prima frazione con Ambrogi con un’ottima conclusione da dentro l’area. Sesta rete in campionato per il capitano biancorosso. Nella ripresa le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, con almeno due occasioni per parte. Quando ormai la partita sembrava destinata al pareggio, l’Ascoli trova il gol del vantaggio in maniera fortuita ancora con Gorica. Il Perugia si riversa in avanti alla ricerca del pareggio ma l’Ascoli ne approfitta per colpire in contropiede, ancora con Gorica che firma la tripletta personale. Nel recupero Calzoni porta i suoi sul 3-2 ma non basta per completare la rimonta.

Sabato arriva la Salernitana.

PERUGIA: Yimga, Bussotti (43′ st Pirani), Giorgetti, Ambrogi, Panaro, Brunori, Dottori (43′ st Calzoni), Agosti, Casagrande, Polizzi, Barberini (43′ st Perugini). A disposizione: Belia, Bellali, Belloni, Cardoni, Napolano, Papa, Peruzzi, Rossi, Cottini. Allenatore: Moll Moll