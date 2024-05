Primavera IN CAMPO. Finale a Vercelli per i giovani canarini

Primo atto di due finali da dentro o fuori. La Primavera di Mandelli è di fronte al momento clou della sua cavalcata, sin qui ottima grazie al successo con primato nella regular season. Allo stadio Piola di Vercelli, i canarini affrontano la Pro Vercelli con il vantaggio di poter anche pareggiare complessivamente i due incontri (il ritorno si giocherà sabato 25, a Savignano) per poter festeggiare la promozione in Primavera 2. Fondamentale l’approccio, come si dice spesso in questi casi, a maggior ragione se si pensa che sono trascorse quasi due mesi dalla vittoria aritmetica del girone: "Incontreremo – spiega Mandelli – un avversario che viene da 4 partite ad alta tensione, noi abbiamo giocato tante amichevoli e devo fare i complimenti ai ragazzi per come le hanno disputate". Fischio d’inizio alle ore 15, per i tifosi canarini che vorranno seguire la Primavera l’unico settore aperto del Piola sarà la tribuna al prezzo unico di 5 euro. In alternativa, la partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pro.

Alessandro Troncone