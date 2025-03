Programma. Derby in Toscana anticipato. Con l’Arezzo si gioca sabato sera

Cambia il calendario della squadra di Cangelosi, reduce dal successo con il Pineto che ha aperto il turno di campionato. Il derby Arezzo-Perugia, in programma per domenica prossima con fischio di inizio alle 15, è stato anticipato a sabato alle 20.30. La richiesta di anticipare il derby è arrivata dal club toscano. La Lega Pro, dopo l’ok del Perugia, ha accolto la richiesta di anticipo della società amaranto, che così avrà un giorno in più a disposizione per preparare la trasferta di Pescara, messa in calendario per mercoledì 9 aprile (orario da definire) dopo il rinvio causa maltempo della sfida che era in agenda ieri. Le abbondanti piogge, hanno interessato vaste zone della città abruzzese, compresa quella dello stadio, con chiusure al traffico per la presenza di alberi caduti o pericolanti e allagamenti. L’Arezzo avrebbe preferito disputare il recupero il 16 o 17 aprile, in modo da gestire in maniera più lineare la logistica delle trasferte e gli impegni agonistici. Ma la Lega non aveva sentito ragioni, per questo la richiesta di anticipare al Perugia. In casa-Arezzo, per il derby con il Grifo non saranno valide le tessere stagionali e anche gli abbonati dovranno pagare il biglietto di ingresso, visto che è stata indetta la giornata amaranto. La gara si giocherà senza i tifosi del Perugia per i quali c’è il divieto di trasferta sino al termine della stagione, eventuali play off compresi, a causa dei tafferugli in autostrada insieme a quelli della Lucchese, per i quali è stato preso identico provvedimento.

I biancorossi di Cangelosi non cambiano il programma di allenamento: la ripresa è fissata per domani pomeriggio.