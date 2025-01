Programma e classifica. Si torna in campo il 9 febbraio in Puglia

Ora la sosta. Romero e giocatrici torneranno in azione domenica 9 febbraio, sul difficile campo del Conversano (a Putignano si giocherà in tarda mattinata, alle ore 11). La classifica vede le biancoblu comandare insieme a Prato. A ruota, Trapani e, appunto, Conversano a due lunghezze di distacco. Chiaravalle ha colto cinque vittorie subendo una sola sconfitta. Cammino quindi quasi perfetto per la Publiesse nel girone di andata. chiuso in testa con Prato. Le toscane nell’ultima giornata hanno battuto nello scontro diretto Trapani, mentre Conversano ha riposato. Intanto nella classifica marcatori spiccano nella top five due giocatrici del Chiaravalle: Valentina Martinez Bizzotto e Agustina Mamet rispettivamente con 42 e 38 gol.

A2 femminile (girone C), settima giornata di andata. Edislspi Mattroina-Mugello 28-31, Prato-Trapani 27-22, Halikada Gattopardo-Publiesse Chiaravalle 24-28. Classifica: Chiaravalle e Prato 10; Conversano e Trapani 8; Mugello 4; Mattroina 2; Gattopardo 0. Prossimo turno, prima giornata di ritorno. 08/02/25: Halikada Gattopardo-Mugello, Mattroina-Trapani. 09/02/25 (ore 11): Conversano-Chiaravalle.