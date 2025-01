Programma. Ora due giorni liberi. Martedì scatta la ripresa

Biancorossi subito in campo dopo la vittoria del Curi contro il Carpi. La squadra si è ritrovata ieri mattina agli ordini del tecnico Zauli per una seduta di scarico che precede i giorni di riposo. I calciatori che hanno disputato il match, alcuni usciti veramente stanchi dalla prova, hanno sostenuto una seduta per alleggerire le fatiche, più intenso, invece, il lavoro per chi è rimasto in panchina e per chi è subentrato. Adesso il tecnico del Perugia ha concesso alla squadra due giorni di riposo in vista del posticipo con il Gubbio in programma tra otto giorni allo stadio "Barbetti", sotto i riflettori. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio a Pian di Massiano. Per il prossimo impegno difficile il recupero di Angella: il capitano potrebbe saltare anche la prossima gara e rientrare nella partita successiva, allo stadio Curi, contro il Pescara. Niente da fare per Seghetti, ancora alle prese con il guaio muscolare.