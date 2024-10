Promozione - Coppa Italia. Già tempo di ribaltoni in panchina. E il Montecatini sceglie Fabbri

Salta la prima panchina del campionato di Promozione. Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa col Forte dei Marmi viene esonerato Ennio Pellegrini: al suo posto, come nuovo tecnico del Valdinievole Montecatini, arriva un volto noto della categoria come Francesco Fabbri. Eppure le cose erano iniziate bene per l’ ex calciatore viola Pellegrini, con le vittorie in coppe e campionato entrambe col Monsummano; ma dopo quattro giornate si contano solo le briciole. Tre punti in quattro partite sono state fatali e quando i risultati non arrivano il primo a rimetterci è il tecnico. Il nuovo allenatore Fabbri, aglianese doc, ha gestito il primo allenamento ieri sera ed oggi avrà già il primo test importante: i termali sono infatti chiamati a giocare col Casalguidi nella terza e ultima gara del primo turno di Coppa Italia. I biancocelesti hanno due risultati su tre, pareggio e vittoria, mentre al Casalguidi non resta che vincere per proseguire agli ottavi. Nello spogliatoio termale dopo il poker subìto domenica non si respirava una buona aria: non erano bastati un volenteroso Ghimenti a limitare i danni – suo un intervento di testa sulla linea di porta negli ultimi minuti altrimenti il passivo poteva essere più umiliante – e un Rosati in palla – autore di una doppietta –. Ma non c’è tempo per pensare troppo: dalla dirigenza non sono uscite parole di resa, c’è voglia di reagire subito per non buttare tutto alle ortiche. Il nuovo trainer che afferma di essere felice di ripartire: "Avevo voglia di lavorare – ha detto l’ex Maliseti e Quarrata – sono stato poco tempo fermo ma ora ci aspetta una partita importante: conosco poco i giocatori e sarà una scoperta ma vogliamo arrivare in fondo stagione nella maniera giusta. Voglio vedere i ragazzi per capire i valori umani e tecnici, ho percepito l’ importanza della piazza e ho già l’ adrealina addosso – conclude – cercherò di trasmettere qualcosa di positivo; in coppa vogliamo proseguire il nostro cammino".

Stefano Incerpi