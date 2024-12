Promozione: Marginone. Coppa Italia, oggi gli ottavi di finale

Archiviata la seconda vittoria consecutiva in campionato, il Marginone è impegnato oggi alle 15 in casa al “Tei“ contro il Valdinievole Monsummano negli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Moretti arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto nella fase a gironi 4-0 il Lampo Meridien e 2-1 la Larcianese. Un percorso che ha permesso agli arancioneri di proseguire il cammino in questa competizione, all’esordio per la prima volta nella storia della società nel campionato di Promozione. L’obiettivo comunque non è la Coppa Italia, ma rimane la salvezza in campionato. "Cercherò di far giocare quei ragazzi che sono arrivati da poco e che hanno bisogno di trovare il ritmo partita assieme a quelli che al momento hanno trovato meno spazio - commenta Moretti alla vigilia - . Cercheremo di dare il massimo come sempre. Non sarà facile, ma fino alla fine cercheremo di giocare una buona gara".

Alessia Lombardi