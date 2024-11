Protagonista. Seghetti, lo Spezia ci riflette. Ora il grifone punta il Pineto

Tra un mese e mezzo sarà di nuovo calciomercato. E a Pian di Massiano si decideranno le strategie anche in base alla posizione dei biancorossi alla fine del girone di andata. E intanto da La Spezia si torna a parlare di Alessandro Seghetti. L’attaccante era vicino alla squadra ligure alla chiusura del mercato estivo, poi con il cambio societario sono cambiate le strategie e Seghetti è rimasto in biancorosso. Nella trattativa si era comunque parlato della possibilità di una cessione a titolo definitivo ma con il giovane attaccante che sarebbe rimasto a Pian di Massiano per la stagione in corso. Adesso il diesse dello Spezia è tornato a parlare dell’attaccante. "Seghetti era un’opportunità, bisognerà vedere – ha dichiarato Stefano Melissano – , non è facile entrare in competizione con altre società".

Seghetti ha il contratto ancora per due anni con il Perugia (scadenza giugno 2026), non sono previsti, ad oggi, appuntamenti per trattare il prolungamento dell’intesa. Ci sarà da capire se i dirigenti biancorossi decideranno di blindare il giocatore che in questa stagione, in campionato, non ha ancora trovato la via del gol. Ma ora l’occasione è propizia, visto che Seghetti al Pineto ha già segnato tre gol in tre gare ufficiali. In questa stagione ha fatto gol in Coppa Italia, quando i grifoni espugnarono il "Pavone-Mariani" vincendo 2-0 grazie alle reti di Seghetti e Montevago. A completare l’informazione, è arrivato il timobro di Seghetti anche nei due match della passata stagione, i primi di sempre tra Perugia e Pineto, che pareggiarono 1-1 in Abruzzo (a segno Seghetti e Gambale) e 2-2 al Curi (a segno Iannoni e Seghetti per i biancorossi che risposero a Sannipoli e Teraschi).