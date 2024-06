Pugilato, la studentessa del Liceo Classico è tricolore Under 22: "Ho rinunciato anche alla gita di classe e agli amici, volevo questo traguardo». Valentina Marra vince il titolo italiano: "Il sacrificio paga»

Sempre più su. Valentina Marra è campionessa italiana under 22 di pugilato. La pesarese, studentessa del liceo Classico Mamiani, ha conquistato il titolo a Mondovì. "E’ la prima volta che vinco questo titolo sebbene arrivassi al match da campionessa italiana assoluti 63 kg in carica – racconta la Marra (nella foto) –. Questo per me è stato un torneo molto importante e significativo, mi sono impegnata tanto, ho sacrificato tutto quest’ultimo periodo tra cui la gita di quinta superiore, le uscite con le amiche, la scuola, ho seguito una dieta in modo impeccabile seguita dal nutrizionista Roberto Ceci che approfitto per ringraziare per avermi fatta arrivare con un impeccabile forma fisica. Sono partita da casa con un unico obiettivo: vincere e avrei fatto di tutto per il titolo". Un percorso perfetto: "Partita dai quarti di finale mi sono imposta sulla campana Miriam Tommasone vincendo in un ottimo primo match grazie al quale ho rotto il ghiaccio e ho dimostrato la mia superiorità. Successivamente ho incontrato la ligure Alice Moro già battuta ai campionati assoluti e anche questo per me un ottimo match gestito nel migliore dei modi, a quel punto non restava altro che conquistare la finale". In finale l’apoteosi: "Ero molto emozionata ma meno agitata delle altre volte, consapevole dei miei mezzi e del duro lavoro effettuato ho mantenuto la massima concentrazione e affrontato la finale in maniera lucida e astuta perchè sul ring oltre alla forza contano la tattica e la tecnica. Mi sono scontrata con un’ottima avversaria, anche questa campana, Daniela Golino e anche quest’ultima volta sono emersa battendola 5-0 per decisione unanime da parte dei giudici".

Un oro che luccica tanto: "Questa medaglia mi ha veramente ripagata di tutti gli sforzi, il sudore e le lacrime versate nell’ultimo periodo inoltre mi permetterà di partecipare ai prossimi campionati europei under 22 che si terranno a ottobre in Bulgaria". E poi i ringraziamenti: "Ringrazio innanzitutto l’arma dei Carabinieri, il maestro Riccardo d’Andrea, il maestro-nonno Antonio Raspugli e infine vorrei ringraziare me stessa per non aver mollato, per aver gestito al meglio questo torneo e ancora una volta per aver dimostrato di essere la migliore".

Prima degli Europei c’è l’esame di Stato: "Questa esperienza mi ha insegnato che il duro lavoro ripaga sempre qualsiasi cosa si faccia, l’importante è farla bene e mettercela tutta. Continuerò a lavorare duro sia sul ring che fuori perché ora ad attendermi ci sarà la maturità, finita la quale mi concentrerò nuovamente sulla preparazione per gli Europei sperando di continuare a portare risultati anche in ambito internazionale".

Beatrice Terenzi