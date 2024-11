Purosangue e il respiro da oltre confine. E a San Rossore oggi anche le amazzoni

Convegno vario, anche con connotazione internazionale, oggi all’ippodromo di San Rossore. Se i cavalli anglo-arabi hanno in programmazione i due loro super premi (“Conferenza internazionale” e “Galà internazionale”, entrambe sui 2000 metri, una per i 3 anni, l’altra per gli anziani) l’accento internazionale del pomeriggio viene dalla corsa per amazzoni di vari Paesi si confrontano nella corsa Fegentri valida per il campionato del mondo. La distanza è di 1750 metri, i partenti sono 10, i Paesi rappresentati, oltre all’Italia, sono cinque: Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Francia, Svizzera. Anche le quattro corse in piano riservate ai fantini presentano motivi di grande interesse agonistico e storico. Balza agli occhi la corsa dedicata a Luigi Regoli, una condizionata per anziani sulla distanza dei 1200 metri che ha raccolto al via nove specialisti della velocità fra i quali Momento Giusto e Talentuosa sembrano avere le chances maggiori. Dietro il nome di Luigi Regoli c’è una storia umana e sportiva che merita di essere ricordata. Secondo figlio della grande famiglia Regoli (fra Federico nato nel ‘99 e Antonio nel 1905) Luigi era nato nel 1901. Tutti e tre i fratelli furono importanti allenatori di purosangue e questa contiguità professionale portò a una rivalità fortissima. Luigi Regoli fu comunque – come i due fratelli - un grande, geniale trainer, capace di ‘creare’ cavalli che appartengono alla storia del nostro turf quali Orsenigo, Macherio, Neebish, Iroquois, La Zanzara, Honest Boy, Naturns. E poi Diacono che vinse il Derby del ‘64 alla quota- choc di 50 contro 1, una sorta di sberleffo che Luigi, sempre polemico, volle fare verso quanti a suo giudizio non lo stimavano nel giusto modo. Fra le altre corse in cartellone, tutte di grande interesse, da segnalare la condizionata per puledri sui 1200 metri, premio “Seven Star”, con Zenorione, sconfitto sette giorni fa, che ci riprova. Seven Star fu una splendida velocista capace di restare imbattuta per sette corse. La cavalla era allenata da una giovane Rosanna Turri. Dopo il clamoroso successo ottenuto con Capolago, il puledro del padre Cesare, nel premio “Pisa” del centenario (1990), questa allenatrice rinunciò alla carriera dedicandosi all’allevamento.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,15; questi i nostri favoriti: I corsa -Frankie, Boatoromano; II corsa – Mounyt’s Girl, Red Maximus, Ancient Story; III corsa – Bay Moon, Lethal Spirit; IV corsa – Beniamino, Zeta Penny; V corsa – Momento Giusto, Talentuosa, Ottanese; VI corsa – Celtico Arcano, Mr Coalville, Le Bagarre; VII corsa - Killer Coffée, Casus Belli, All Galaxy.