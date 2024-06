Quel feeling tra Modena e Carrarese. Dalla neo promossa due intoccabili

C’è un po’ di Modena che fa da filo conduttore alla promozione della Carrarese in Serie B. E tutto rimanda agli affari conclusi sul mercato nelle ultime due stagioni, grazie al legame diretto che l’ex direttore sportivo canarino, Davide Vaira aveva con il club toscano.

Proprio Vaira è il primo punto in comune, nato a Carrara e giocatore della Carrarese nel 2010. Una volta diventato direttore sportivo del Modena, il dirigente ha mantenuto un occhio di riguardo su quanto accadeva dalle parti dello stadio dei Marmi, portando in Emilia due giocatori che oggi sono considerati da Bisoli e dal club patrimonio da coltivare e valorizzare. In puro ordine cronologico, il primo ad aver tratto vantaggio dall’ambiente di Carrara è stato Thomas Battistella. 35 presenze e 7 reti nel 2021/22, all’esordio tra i grandi in serie C dopo il percorso nelle giovanili dell’Udinese. Vaira e lo staff scouting del Modena lo seguono, lo strappano alla concorrenza di diversi club e lo portano alla corte di Tesser. L’infortunio al ginocchio ne condizionano la stagione, l’anno successivo con Bianco e Bisoli riemerge e d’ora in poi i gialloblù faranno affidamento su di lui. Sarà una partita speciale anche per il secondo talentino cresciuto a Carrara e parliamo di Kleis Bozhanaj. Anche per lui numeri simili, 35 partite giocate con 5 reti e 3 assist in C nella scorsa stagione quando la Carrarese aveva raggiunto nuovamente i playoff senza buona sorte.

Passa al Modena già nel gennaio 2023, a campionato in corso. Si mette in mostra a tal punto da entrare nei mirini di club esteri, in particolare tedeschi, ed è il rimpianto dello Spezia che ne deteneva il cartellino prima di svenderlo, letteralmente, alla stessa Carrarese per poche decine di migliaia di euro. Considerando che, ad oggi, il suo valore supera il mezzo milione di euro, beh, non c’è altro da dire. Ultimo punto in comune, protagonista del percorso inverso col medesimo successo, è Mauro Coppolaro. I tifosi del Modena non se ne sono, evidentemente, innamorati nell’anno del ritorno in B.

Non fu protagonista di prestazioni memorabili e, così, Vaira lo presta alla Carrarese per due stagioni e già alla prima Coppolaro ritrova la B e ritroverà anche il Modena da avversario. 28 presenze in regular season, 6 nei playoff. Volendo chiudere il cassetto dei ricordi in bellezza, quel Modena-Carrarese 2-0 del 31 ottobre 2021, giocato senza attaccanti (Minesso espulso e tutti gli altri infortunati) segnò l’esplosione quasi definitiva di Paulo Azzi, nel giorno della quarta vittoria consecutiva. Ne sarebbero arrivate poi altre 10...