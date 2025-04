Ragaini vola sull’acqua. Due ori in vasca a Riccione

Alessandro Ragaini vola due volte in un giorno sul gradino più alto del podio ai Criteria, campionati italiani di nuoto di categoria in vasca corta che sono in corso di svolgimento a Riccione.

Due ori per il diciottenne olimpionico di Castelplanio tesserato Team Marche e Carabinieri che brillano e che impreziosiscono il bottino raccolto dal nuoto delle Marche nei primi quattro giorni di gare, dopo i due argenti al femminile di Lucia Principi e l’oro di Tommaso Busilacchi, entrambi della Nandi Ars Loreto ed entrambi allenati da Giovanni Collini.

Due secondi posti nei 100 e 200 rana per la diciottenne di Porto Potenza nella sessione femminile dei giorni scorsi, un oro negli 800 stile libero per il diciassettenne anche lui di Porto Potenza, ieri mattina. Poi l’exploit di Alessandro Ragaini che ieri ha centrato l’oro con la staffetta 4x100 stile libero del gruppo Carabinieri, chiudendo la terza frazione con un 48"68: "Un crono buono per rompere il ghiaccio – ha commentato ieri sera il suo allenatore Andrea Cavalletti –. Siamo in fase finale di preparazione per gli Assoluti e pertanto Alessandro non è ancora così brillante. L’obiettivo restano gli Assoluti di aprile, ma per lui il passaggio ai 50 a 22"99 è ottimo, è calato un po’ nel finale".

Ieri sera prima delle 20 nell’ultima batteria Alessandro Ragaini ha perfezionato la sua giornata di gloria ai Criteria, centrando l’oro con il tempo di 1’45"47, un secondo e mezzo più alto del suo personal best, ma, appunto come spiega Andrea Cavalletti, buono considerando il periodo di allenamento: "Dovremo aggiustare queste ultime due settimane per alleggerirlo al meglio per gli Assoluti".

Finora cinque medaglie per le Marche a questi Criteria 2025: più che soddisfatto il presidente della Federnuoto regionale, Mauro Antonini: "Alessandro Ragaini continua a confermarsi come la nostra punta di diamante, distinguendosi non solo per il talento ma anche per la costanza e la maturità con cui affronta ogni gara. Alle sue spalle cresce un gruppo di giovani determinati e promettenti: impossibile non citare Lucia Principi e Matteo Busilacchi, che stanno dimostrando di avere tutte le qualità per emergere. Un plauso sentito va anche ai tecnici Andrea Cavalletti e Giovanni Collini, il cui lavoro si riflette nei risultati ottenuti. Traguardi come questi ci rendono orgogliosi e ci spingono con convinzione a investire sempre di più nello sviluppo dell’intero movimento".

g.p.