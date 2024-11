Rari si ferma con Brescia. Dopo 38 risultati positivi

RARI NANTES FORENTIA

8

A. N. BRESCIA

21

R. N. FLORENTIA: Cicali (Gioia, dal terzo tempo), Chemeri, Stocco 1, C. Di Fulvio, De Mey 1, Hofmeijer, Turchini 1, Cardoni 1, Sordini 1, Benvenuti, Bini 3, Mancini, Bambi. All. Minetti.

AN BRESCIA: Baggi-Necchi, Del Basso 1, Guerrato 2, Faraglia 3, Balzarini 1, Gianazza 1, Dolce 2, Giri 1, Alesiani 2, Ferrero 5, Irving 3, Casanova, Borsarini. All. Bovo.

Arbitri: Pinato - Braghini.

Parziali: 2-7, 1-6, 3-3, 2-5.

Note - Sup. num.: Florentia 3/11, Brescia 4/9 + 2 rigori.

Il Brescia domina alla Nannini di Bellariva. Alla quarta giornata del campionato di serie A si conclude così, dopo 38 risultati utili consecutivi, l’imbattibilità della Rari Nantes Florentia che aveva subito l’ultima sconfitta, dalla Roma Vis Nova allora in A2, il 28 gennaio di un anno fa. Il punteggio parrebbe impietoso ma va detto che mentre la squadra gigliata è composta in buona parte da giovani, molti dei quali al primo approccio col massimo campionato dopo tre anni in A2, il Brescia è una delle big che, a partire dal 2011, ha vinto uno scudetto (2021) e si è piazzata per ben dodici volte (di cui nove consecutive) al secondo posto. Nella passata stagione ha chiuso al terzo, dietro a Pro Recco e Savona.

Venendo alla partita, il primo tempo è partito subito in salita per i biancorossi che in appena due minuti si sono trovati sotto di tre reti, tanto era difficile arginare l’onda d’urto degli avversari. Le uniche due marcature (contro le sette del Brescia) sono arrivate da Sordini e Turchini. Goleada avversaria anche nel secondo parziale nel quale solo Bini è riuscito a trovare la via del gol. Equilibrio nel terzo, con le reti di Stocco, Cardoni e De Mey, mentre le due marcature gigliate del quarto tempo portano la firma di Giacomo Bini, il trentaquattrenne centrovasca tornato alla Rari quest’anno dopo quattro stagioni a Trieste. Con questa sua tripletta è arrivato a quota 6 reti, dietro al compagno di squadra Sordini che con 12 occupa il quarto posto nella classifica dei marcatori. La Rari ora è quinta con 7 punti, a 5 da Brescia e Pro Recco con 12. Sabato prossimo altro turno in casa con il De Akker Team di Bologna.

Franco Morabito