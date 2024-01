Rees-Zammit lascia la nazionale: vuole provare col football Usa

Un addio molto particolare per la nazionale gallese di rugby, a poche settimane dall’avvio del Sei Nazioni (venerdì 2 febbraio, con Francia-Irlanda): la stella Louis Rees-Zammit, ala del Gloucester, pochi minuti prima della conferenza stampa in cui il ct Warren Gatland ha annunciato i convocati per il torneo ha annunciato che si sposta in Florida e lascia, almeno per ora, il rugby. Lo fa per tentare la fortuna nel football americano della NFL statunitense. Rees-Zammit, 23 anni proprio il 2 febbraio, ha accettato l’invito a far parte della NFL International Player Pathway, che potrebbe portare a un contratto con una franchigia pro: "È una decisione dolorosa, ma sono estremamente entusiasta di cogliere l’opportunità di una vita e affrontare una nuova sfida".