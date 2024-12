Renate, rimonta beffa di Trento. In casa non si vince da 78 giorni

RENATE

di Roberto Sanvito

Si allungano le due strisce di Renate e Trento. Negativa quella dei nerazzurri che in casa non vincono da 78 giorni dopo il pareggio di ieri a Meda. Forse, però, la squadra di Foschi meritava qualcosa di più. Ma di fronte c’era una avversaria che al “Mino Favini“ ha raccolto il suo 16esimo risultato utile consecutivo. Battere questo Trento non è facile, ma i nerazzurri non ci sono andati così lontani passando prima in vantaggio, colpendo poi una traversa e dopo l’1-1 sfiorando nel finale il colpo del ko con Bocalon e De Leo. Stupisce, in parte, Foschi, che conferma la difesa a tre di Trieste ma ne rivoluziona gli interpreti. Le scelte impreviste sono quelle di Ghezzi nuovamente titolare che a sinistra mette in mostra le sue doti di corsa e soprattutto Eleuteri a destra da cui, specie nel primo tempo, scaturiscono i palloni più pericolosi.

Come al 14’ quando guadagna quasi il fondo e mette in mezzo per Plescia che aggancia bene, calcia forte ma Barlocco devia in corner. Poco prima ci aveva provato Anastasia e la risposta del “collega“ Nobile è altrettanto valida. Parte meglio il Trento, ma il Renate in contropiede fa male. Al 35’ Plescia recupera un pallone a centrocampo e propizia la superiorità numerica, perfetto il cross per Delcarro che di testa anticipa il marcatore e insacca. Pantere che potrebbero chiuderla al 45’, sempre Eleuteri a destra, zuccata di Plescia e traversa che dice di no. Il Trento punisce a inizio ripresa, Vitturini ha troppa facoltà d’azione e il suo pallone in area per Di Carmine è solo da spingere in rete. Al 20’ il destro di Plescia esalta ancora una volta Barlocco. Poi, nel finale, il pallone giusto capita sul sinistro di Bocalon che incrocia correttamente, Cappelletti salva tutto. Sugli sviluppi del corner, De Leo vola in cielo e indirizza sul palo più lontano, appena più in là.