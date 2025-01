Rigucci: "Priore out? Punterò sul falso 9"

"È un piacere allenare questi ragazzi che mi hanno ben impressionato fin dal primo contatto. In questi giorni, preparando la partita con la Flaminia, abbiamo lavorato anche sul piano fisico ma senza forzare più di tanto perché il tempo tra una festa e l’altra era poco. Stiamo cercando di rimetterci in sesto, superando qualche piccolo acciacco e con un solo obiettivo: la salvezza".

Atos Rigucci, a margine dell’allenamento all’Academy Center, ha tracciato la via maestra che il Montevarchi dovrà seguire nel girone di ritorno: "Per restare in categoria – continua l’allenatore rossoblù – bisogna avere fame di successo. Abbiamo 22 punti e ne mancano quasi altrettanti, 20 o 21, per tagliare un traguardo che è al centro dei nostri pensieri. Se poi saremo bravi a puntare a qualcosa di diverso, tanto meglio, ma in un campionato così equilibrato occorrerà lottare fino all’ultimo".

Di certo, però, l’allenatore tornato dopo quattro anni e mezzo sulla panchina dei valdarnesi considera il mese di gennaio determinante per avvicinare l’obiettivo e ha la ferma convinzione che i suoi giocatori riprenderanno il cammino con lo stesso spirito mostrato contro l’Ostia Mare nel turno prenatalizio: "Sono sicuro – aggiunge – che affronteremo la Flaminia con il piglio giusto. È una squadra forte, esperta, di qualità e che ha preso altri calciatori per risalire la china. Sarebbe un grave errore sottovalutarla e la posizione che occupa adesso in classidica non deve illuderci".

Rigucci, poi, parla con serenità del mercato e degli innesti necessari in una rosa che ha perso Carcani, Rufini, Sturli e Zhupa: "La società – precisa il tecnico aquilotto – sta monitorando la situazione e sa bene cosa manca a un organico ancora non completo".

Qualche novità in entrata, va aggiunto, è attesa all’inizio della prossima settimana, nel parco degli under e in attacco, per bilanciare gli addii. Nel confronto del Brilli Peri alle porte con i laziali di Civita Castellana è in fortissimo dubbio anche il centravanti Edoardo Priore per un risentimento muscolare: "Non è detto che possa recuperare. Magari – conclude sorridendo Rigucci – giocheremo con il falso nove come l’Atalanta. La seduta di rifinitura mi darà delle indicazioni più chiare".