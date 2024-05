Rimini, le finali individuali dopo l’ exploit delle Juniores. Euro assalto azzurro

Italia inarrestabile anche nella categoria Juniores. Le Fate, agli Europei di Rimini, ieri hanno conquistato la medaglia d’argento nella finale a squadre e nell’All Around individuale con Giulia Perotti, scavalcate solo nell’ultima rotazione dalle avversarie francesi. Una giornata con il fiato sospeso per l’Italbaby femminile che è salita in pedana nella seconda suddivisione, totalizzando un buon punteggio. Tutto bene fino all’ultimo turno di esibizioni, quando ad andare agli attrezzi sono state le ginnaste della nazionale francese che dominando la rotazione conquistano il primo posto a squadre, scalzando il primato di giornata azzurro.

La nazionale Senior invece tornerà in pedana oggi. L’obiettivo è chiaro: agguantare quante più medaglie possibili nelle finali individuali ad attrezzi. Le possibilità sono tante, infatti sono sei le finali a cui le azzurre si sono qualificate durante la prima giornata. Manila Esposito gareggerà per una medaglia alla trave e al corpo libero, Alice D’Amato anche lei alla trave e alle parallele asimmetriche. Ultimo atto anche per Angela Andreoli che salirà sulla pedana continentale nel corpo libero. Chance poi alle parallele asimmetriche anche per Elisa Iori.

Una possibile ulteriore scorpacciata di medaglie quella di oggi pomeriggio. Giovedì le nostre stelle hanno comunque già dato un primo assaggio di vittorie con la doppietta tricolore sul podio dell’All Around, firmata da Manila Esposito, medaglia d’oro, e Alice D’Amato argento. Le gioie sarebbero potute continuare anche con Angela Andreoli, matematicamente classificata al terzo posto, ma la regola dei due passaporti per nazione ha consegnato la medaglia di bronzo alla britannica Alice Kinsella.

Appuntamento dalle 16.15 per le finali di attrezzo, in onda su Rai Sport (canale 58).