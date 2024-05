Ritmica Girasole: cinque titoli regionali

Si è svolta a Pisa domenica scorsa la seconda prova del Campionato Regionale Ritmica UISP "le Ginnastiche" per la categoria d’Insieme. Questa formula a squadre concede la possibilità di poter gareggiare a tante atlete, rendendo questo campionato ancora più avvincente.

Oltre mille le ginnaste che hanno gareggiato al Palacarlesi suddivise in coppie e squadre, che si sono impegnate al massimo sul campo gara. La Ritmica Girasole ha partecipato all’evento con le ginnaste del Pre-Agonismo, e le soddisfazioni non sono mancate. Nella gara di insieme le coppie preparate dalle tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti si sono ben comportate. Nei Piccoli Oscar le piccolissime Emily Caretti e Bianca Canale sono arrivate in fascia oro. Nella categoria A esordienti invece la coppia a due cerchi, composta da Carolina D’Arcangelo ed Anna Petrocchi è giunta prima mentre Giulia Belfiore e Giulia Bianchini si sono piazzate al quarto posto.

Il Trio Viktoria Bazhenova, Luiza Gjergji e Daliia Sicheva è arrivato nel Collettivo al corpo libero. Nella cat B Allieve la coppia Arianna Derchi e Benedetta Fattorini ha conquistato il secondo posto nell’esercizio fune-palla. Nella cat. C allieve, nell’esercizio con attrezzi a scelta, è arrivato il podio per il Girasole, con Martina Duchetti e Margherita De Iturbe che sono salite sul gradino più alto, grazie all’esercizio con le due palle, mentre seconde sono Viola Bianchini e Sara Di Giovanni con palla e cerchio. Nella Junior G la coppia cerchio-fune Daniela Bernashevska e Matilde Fenili si è classificata al nono posto e in Junior I nei due cerchi Lavinia Arduini e Gloria Matija sono arrivate quinte, in categorie davvero affollate.

Al termine è arrivata la proclamazione delle squadre Campionesse Regionali, in virtù del miglior punteggio ottenuto nelle due gare, e cinque titoli Regionali conquistati dalle Ritmica Girasole: Mya Castiglione-Cecilia Porcella e Ylenia Caretti, al Collettivo a Corpo libero ed al Trio tre palle.

Carolina D’Arcangelo ed Anna Petrocchi ai due cerchi Viktoria Bazhenova, Luiza Gjergji e Daliia Sicheva nel Collettivo a Corpo Libero, Martina Duchetti e Margherita De Iturbe con le due palle.

Un risultato importantissimo per la Ritmica Girasole, che adesso si prepara a disputare a fine maggio i Campionati Nazionali UISP, che si disputeranno a Zola Predosa in provincia di Bologna, dove saranno in palio i Titoli Nazionali.

Alessia Lombardi