Rivoluzione Giacomarro. Pistoiese, ecco il tecnico

Prima l’avvicinamento tra le parti, poi lo stop alla trattativa alla luce dell’inserimento della Fidelis Andria e infine l’accelerata decisiva che porterà alla firma del contratto nelle prossime ore. La trattativa che porterà Domenico Giacomarro a sedere sulla panchina della Fc Pistoiese si è protratta per quasi due settimane, ma alla fine la fumata bianca è arrivata. Già due giorni fa avevamo raccontato che la proprietà arancione era tornata alla carica una volta saputo del no da parte di Giacomarro al club pugliese. Nelle ultime quarantotto ore le parti hanno intensificato i contatti fino a strappare il sì definitivo da parte del tecnico siciliano, che aveva ammesso di essere in attesa di una risposta da parte della Pistoiese. Il responso positivo è arrivato e adesso è tutto apparecchiato per poter celebrare il matrimonio.

Il primo allenatore del nuovo corso arancione sarà quindi colui che ha ottenuto ben cinque promozioni dalla Serie D ai professionisti, l’ultima delle quali due mesi fa alla guida del Team Altamura. Giacomarro, classe 1963, risponde all’identikit di allenatore vincente ed esperto della categoria, seppur abbia lavorato in Toscana soltanto col Grosseto nella stagione 2015/2016 e soprattutto non abbia mai allenato nel Girone D. Il primo tassello, nonché uno dei più importanti, è quindi pronto per essere collocato al proprio posto, con la dirigenza arancione che, una volta formalizzato l’arrivo di Giacomarro, potrà tuffarsi a capofitto nella costruzione della rosa. In tal senso già da diversi giorni sono stati accostati alla formazione arancione alcuni giocatori, ma è ovvio che dovrà essere proprio la nuova guida tecnica ad esprimere la propria opinione sul mercato in entrata. Non è comunque da escludere che della nuova Pistoiese possano far parte alcuni dei calciatori che hanno terminato la stagione all’Aglianese.

Secondo radiomercato potrebbero passare dal neroverde all’arancione il portiere Valentini, il difensore Viscomi e i centrocampisti Grilli e Marino. Ci sarà poi da capire se Giacomarro vorrà portare con sé qualcuno dei fedelissimi con cui ha vinto il campionato ad Altamura. Tra di loro c’è anche Nicola Loiodice, esterno offensivo autore di ben 15 gol nell’ultimo campionato, che ha annunciato il proprio addio al club pugliese. Semplice coincidenza o indizio di mercato?

Michele Flori