Rossetti d’argento vivo. Doppietta azzurra a Delhi

Gabriele Rossetti ha chiuso il proprio 2024 con una medaglia d’argento alle finali di Coppa del Mondo di Nuova Delhi. Il tiratore di Ponte Buggianese, già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nello skeet misto assieme a Diana Bacosi, si è tolto la soddisfazione di salire sul secondo gradino del podio mettendo il punto esclamativo su una stagione memorabile. In terra indiana era infatti in calendario l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo. Un’ulteriore occasione per mettere in bacheca una prestigiosa medaglia che Rossetti puntualmente non si è fatto sfuggire. Dopo aver ben figurato nelle qualificazioni,l’atleta delle Fiamme Oro ha cominciato la finale, disputata ieri mattina, nel migliore dei modi, compiendo un percorso immacolato fino al 32esimo dei 60 piattelli previsti, quando è arrivato il primo errore. Ad approfittarne è stato l’altro azzurro in gara, Tammaro Cassandro, che ha cominciato la propria rimonta, concretizzatasi poi al momento dei 51 piattelli colpiti a testa. Un finale incandescente, nel quale Rossetti ha però mancato l’ultimissimo piattello, dovendosi accontentare, per usare un eufemismo, della medaglia d’argento con 56 piattelli colpiti, uno in meno del vincitore Cassandro, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’indiano Naruka. Per Rossetti si tratta della terza medaglia alle finali di Coppa del Mondo, dopo i due ori vinti nel 2015 a Nicosia e nel 2021 a Larnaca. "Sono venuto qui per divertirmi e dare il massimo e dopo aver vinto una medaglia d’argento non posso far altro che ritenermi soddisfatto di questo risultato. Cassandro, mio connazionale, ha vinto l’oro e sono contento per lui, significa che stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra. Adesso tornerò a casa per lavorare duramente in vista della prossima stagione. Il prossimo quadriennio olimpico?Una parte dei miei pensieri è già rivolta a Los Angeles 2028". Il pontigiano sfrutterà questi mesi per ricaricare le pile in vista di un 2025 in cui l’obiettivo saranno i Mondiali di Skeet, in programma a Malakasa, in Grecia, il prossimo ottobre.

Michele Flori